Red estaría reclutando a menores para prostituirlas en Bucaramanga

Los testimonios de niñas entre los 12 y 17 años de edad, además de los entregados por estudiantes de colegios públicos de Bucaramanga, serían la prueba reina con la que se sustenta una denuncia sobre una nueva modalidad de prostitución infantil a la que ya estarían vinculadas cerca de 18 menores, pertenecientes a más de siete instituciones educativas de esta capital.

Luego de más de cinco meses de seguirles el rastro a los casos, el presidente del Concejo de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán, presentó este miércoles, durante una sesión en la corporación, un grueso de evidencias que, según él, corroboran que estas menores estarían siendo asediadas por hombres mayores de 40 años, quienes les ofrecen dinero a cambio de tener relaciones sexuales.



“Encontramos que esta red se ha encargado de poner en cada colegio de la ciudad a una adolescente, que generalmente cursa grados entre 10 y 11, para que se dedique a reclutar a otras menores que quieran ganar plata por tener relaciones con hombres mayores”, indicó el concejal.



Añadió que el aumento en los índices de consumo de drogas como la cocaína y heroína, además de los recurrentes casos de niñas contagiadas con enfermedades de transmisión sexual, fue lo que encendió las alarmas y dio pie a una investigación que llevó a concluir la presencia de este fenómeno en los colegios.



Según la denuncia, una vez que las adolescentes se vinculan a la red, son amenazadas y utilizadas como proxenetas para seducir a otras menores, que generalmente son de bajos recursos, ofreciéndoles sumas de dinero que pueden ir desde los 150.000 hasta los 500.000 pesos.



“Si las menores son vírgenes les pagan más de 300.000; si no lo son, les pagan menos. Si no usan protección les pagan casi 500.000 pesos, por lo que son convencidas para ingresar a esta red”, agregó Beltrán, quien indicó que tres estudiantes ya fueron expulsadas de un colegio de la ciudad por realizar esta actividad.



El equipo que investigó los casos, evidenció que los colegios más afectados pertenecen a las comunas 1, 7 y 13 de Bucaramanga, en donde las niñas son fácilmente atrapadas cuando se les ofrece una estabilidad económica.



La secretaria de Educación del municipio, Ana Leonor Rueda, indicó que hasta el momento no se tiene reporte de ningún caso de explotación infantil, ni de una red de prostitución dentro de las instituciones educativas, sin embargo, señaló que de presentarse este tipo de casos, los directivos de los colegios de la ciudad están en la obligación de denunciar ante ese despacho.

“La Secretaría mantiene un trabajo permanente. No se trata de qué vamos a hacer a partir de la denuncia, sino de que tenemos conformado el Comité Municipal de Convivencia Escolar y allí se reportan estas situaciones. Por eso, con la información que dio el concejal, esperamos que sean las autoridades competentes, Fiscalía, Policía e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), las que entren a investigar”, indicó la funcionaria.



Rocío Urón, coordinadora territorial de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, aseguró que aunque la explotación sexual es uno de los delitos que más recursos le generan a las redes criminales, la falta de denuncias es la causa que mantiene en incógnita la cifra exacta de cuántos casos relacionados a este flagelo se presentan en la región.



“Se trata de delitos que no son visibles, la gente no los denuncia, sencillamente porque no los perciben como algo delictivo, incluso, se piensa que quienes son delincuentes son los menores de edad. El problema es que todavía se habla en términos de prostitución, pero aquí de lo que se trata es de explotación infantil”, indicó Rocío Urón.



El coronel Diego López, subcomandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, afirmó que esa entidad, junto a la Fiscalía General de la Nación, investigará el acervo de pruebas contenidas en la denuncia del concejal.



El alto oficial aseveró que en lo corrido del año han sido judicializadas 62 personas por cometer actos delictivos tales como acceso carnal violento, acto sexual violento y acoso sexual contra menores de edad.



KAROL BARRAGÁN MENESES

Para EL TIEMPO