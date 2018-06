Gremios aseguran que aeropuerto de San Gil se quedó a 'medias'

Entre los gremios de San Gil hay un sin sabor. Los Pozos, el aeropuerto de ese municipio, considerado la capital turística del departamento de Santander, aseguran, está medias. Y es que la infraestructura después de una inversión de 15 mil millones de pesos por parte del Gobierno Nacional, a través de la Aeronáutica Civil, quedó con una excelente pista para el despegue y aterrizaje de las aeronaves, sin embargo, no tiene un terminal aéreo para el despacho de pasajeros.

La puesta en marcha de la operación comercial en esa infraestructura le daría un valor agregado para impulsar la oferta de turismo que converge en esa zona del departamento representado en el auge de los deportes extremos o de aventura, las variadas actividades ecoturísticas y a la cantidad de visitantes nacionales y extranjeros que recibe.

Por otra parte, el aeropuerto Los Pozos no tiene torre de control. Los aviones que hagan uso de su pista serán controlados desde Bucaramanga.



"Se gastaron todos los recursos y hoy no hay el dinero para tener un terminal aéreo, que es el que permite que haya una operación con aerolíneas y trayectos de viajes definidos desde y hacia San Gil. Sin terminal, solamente tendríamos una muy buena pista para el aterrizaje de vuelos privados y no comerciales. No hay una infraestructura que permita una operación comercial en el aeropuerto", dijo Édgar Lesmez, presidente de ja junta directiva Fenalco, sur de Santander.



De acuerdo con los gremios, hubo una mala planeación del proyecto que fue adjudicado a la Unión Temporal Gallineral 2017. El contrato incluía la realización de los estudios, diseño y construcción del terminal, obras de infraestructura complementaria, mantenimiento y ampliación de la pista que tiene una longitud de 1.400 metros, plataforma y calles de rodaje.



"Cuando se estableció el proyecto no se tuvieron en cuenta algunas obras que tuvieron que hacerse y que implicaron un costo adicional. Para nosotros hubo una deficiente planeación desde el inicio del proyecto porque los dineros no alcanzaron", dijo Lesmez.



En la actualidad no hay recursos para las obras de la terminal que tendría salas de espera y locales comerciales, cuya inversión adicional está estimada en 6.000 millones de pesos.



En los próximos días culminarán los trabajos del contrato que fue asignado en junio de 2017 a la Unión Temporal en un proceso en el que se presentaron 28 proponentes.



Entre tanto, la Alcaldía, dueña del aeropuerto, adelanta gestiones para lograr los recursos que se necesitan para las obras que se quedaron sin desarrollar.



BUCARAMANGA