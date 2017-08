Ensayan método para recuperar el habla por afasia

El grupo de ciencias neurovasculares de la Fundación Cardiovascular de Colombia (FCV), con el apoyo de Colciencias y el Hospital Internacional de Colombia (HIC), lideran en el departamento de Santander un ambicioso programa que evalúa la eficacia de la Estimulación Magnética Transcraneal (EMT) en pacientes con enfermedad cerebrovascular o trombosis cerebral.

El padecimiento, que es una de las afectaciones que más causa muertes en el mundo y que más genera discapacidad, se produce cuando uno de los vasos sanguíneos que se conecta con el cerebro se obstruye, lo que hace que el cuerpo pierda algunas de sus funciones como la movilidad y genere lesiones en el hemisferio izquierdo, desencadenando dificultades en la producción y comprensión del lenguaje, condición que se conoce como afasia.



El ensayo clínico que adelantan los profesionales consiste en que con un aparato especial denominado Estimulador magnético transcraneal se emiten pulsos en un área específica del cerebro, lo que mejoraría las capacidades del lenguaje en estas personas, explicó el neurólogo, Federico Silva Sieger, uno de los líderes del programa.



“Varios experimentos han constatado que si utilizamos la estimulación magnética transcraneal de baja frecuencia en el lado contrario del hemisferio donde fue la trombosis, las personas que quedan con afasia tras la enfermedad pueden obtener mejores resultados en su proceso de recuperación”, indicó Silva.



Hasta ahora, los investigadores han adelantado una fase piloto que se encuentra desarrollada en un 80 por ciento. Esta etapa ha arrojado excelentes resultados en las 60 personas que han hecho parte de ella, no obstante los médicos tienen planeado tratar un total de 100 pacientes durante el periodo inicial.

Sesiones de 20 minutos

Quienes por el momento han participado en el ensayo que se lleva a cabo en el Hospital Internacional de Colombia (HIC), ubicado en Floridablanca, mostraron mejoría en sus complicaciones del habla.



“Tienen un lenguaje más suelto, hay una mayor producción en el número de palabras, estructuran mejor las frases. Que traten de comunicarse así no lleguen hablar perfectamente es una cosa grandiosa”, afirmó Silva Sieger.



Aunque la EMT se usa desde hace más de 20 años con buenos resultados en pacientes con depresión refractaria que no han respondido a los antidepresivos, la que hace el HIC es pionera en el país en cuanto a que busca comprobar si es efectiva y mejora la calidad de vida de quienes sufren un accidente cerebrovascular.



Es de destacar que cualquier persona que padezca esta enfermedad puede participar en el programa sin costo alguno, siguiendo unos procedimientos establecidos por los médicos. Primero, se le hace una evaluación que establece las características de la enfermedad, luego participa en sesiones de 20 minutos diarios, durante 10 días, después de las cuales a cada persona se le hace un seguimiento durante un año para determinar el grado de mejoría.



Por el momento, los resultados obtenidos se manifiestan en el testimonio de los pacientes vinculados al proyecto, quienes han mostrado un avance positivo. En el 2018 los investigadores esperan entregar la recopilación de cifras y estadísticas que soporte lo que hasta el momento solo se percibe de manera vivencial por parte de pacientes, familiares y doctores.



Por lo pronto se trata de un ensayo, cuyos los resultados aún no son concluyentes, y se deben esperar otros estudios para ponerlo a disposición de los afectados.



NACIÓN