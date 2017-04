‘La reconstrucción de Mocoa será transparente’

El ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas Echeverri, encargado por el Gobierno Nacional de liderar el proceso de recuperación de los sectores de Mocoa arrasados por la avalancha del pasado fin de semana, señaló que en las próximas horas estarán listos los censos definitivos de los daños y el número de personas damnificadas.

Con esa información se empezará a planear el proceso de reconstrucción de la capital del Putumayo, donde hasta este jueves se contabilizaban 306 personas muertas.

“Los censos de los afectados tienen que estar esta semana. El lunes ya no habrá censos. El domingo, a más tardar, tenemos que tener la lista de quiénes son, dónde están, dónde estaban, cuántos eran, cuál era su casa, cuál fue su afectación, para poder hacer la planeación y presupuesto de la atención en Mocoa”, afirmó Villegas.



El funcionario sostuvo que este fin de semana sería el último plazo de la primera fase de atención de la emergencia –que incluye la recuperación de cuerpos e identificación de los afectados– para pasar luego a otra etapa de la tragedia, que terminará por definir cómo será la nueva capital del departamento.



Este proceso, según el Ministro, podría tomar al menos dos años, y su objetivo es que tenga como base “la transparencia”.

No obstante, Villegas destacó que la prioridad en este momento es atender las necesidades básicas de los damnificados –comida, vivienda, atención psicosocial– y facilitarles un punto al que puedan acercarse para acceder a información sobre familiares desaparecidos, subsidios, entrega de insumos, y atención.



El funcionario explicó que como es urgente garantizar el abastecimiento de víveres y demás insumos para la ciudad, otra de las prioridades es poner en funcionamiento un puente militar en el kilómetro cuatro de la vía Pitalito (Huila)-Mocoa, para reemplazar el que fue arrasado por la avalancha. Esta estructura ya se está montando y se espera que esté en operación en 15 días.



Villegas también confirmó que con el Ministerio de Transporte y el Batallón de Ingenieros se busca concretar “un gran convenio” para enfrentar la reconstrucción de puentes dentro de la ciudad y de las calles.



El jefe de la cartera castrense confirmó que por lo menos 1.600 integrantes de la Fuerza Pública se encargan de la seguridad de Mocoa y de las vías de acceso.



Este despliegue de seguridad, contó, permitió la captura de seis personas que estaban hurtando en las viviendas de los afectados. Sin embargo, hace dos días intentaron atracar un camión con ayudas a los damnificados a la entrada de la ciudad.



“Es una saturación en materia de seguridad, carreteras despejadas, seguridad para abastecimientos (…) y se frenaron los hurtos en el barrio San Miguel, queremos que la gente circule así no haya luz”, señaló Villegas, quien invitó a la ciudadanía a estar vigilante y denunciar cualquier irregularidad.



“Hemos detectado gente que ha venido a colarse sin tener derecho a esas ayudas del Estado. Las ayudas son para los afectados, las ayudas no son para la generalidad de la sociedad colombiana, son para los afectados, y en ese sentido es delito, se llama subvención y tiene pena de cárcel”, puntualizó el Ministro. Y advirtió que junto con la Fiscalía, la Dijín y el CTI van a identificar y judicializar a los responsables.

Contralor General pide militarizar la zona de desastre

El contralor general, Edgardo Maya Villazón, le pidió ayer al Gobierno la militarización de la ciudad de Mocoa, al considerar que a la zona de la tragedia han llegado delincuentes que “se están apropiando de las pocas pertenencias que les quedaron a los damnificados”.



“Lo que está pasando es de una gravedad y de una indolencia muy grande”, aseguró Maya.



Según el Contralor, los ciudadanos de Mocoa están reclamando protección de la Policía y del Ejército.



“Hay que militarizar la ciudad, acudir a alguna solución de carácter policivo”, insistió el funcionario, quien dijo que tiene conocimiento de que las autoridades han interceptado vehículos con personas que se han hecho pasar por damnificados de la avalancha para recibir las ayudas que están enviando el Gobierno, ONG y la sociedad en general.



