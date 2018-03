Recon ya eligió los 18 proyectos sociales finalistas

Más de 1.000 emprendedores sociales presentaron su iniciativa en la convocatoria de Recon, una plataforma digital que impulsa el emprendimiento social. Sesenta fueron preseleccionados. Y ahora ya solo quedan 18 finalistas, que, para Andrés Santamaría, director de Recon, “son historias inspiradoras de héroes invisibles que trabajan por un futuro mejor”.

Entre los seis ganadores se entregará un capital semilla. Además, se garantizará la participación del líder de las iniciativas vencedoras en un programa de transformación de valores con el Centro del Dalái Lama de MIT y la proyección de un video de su proyecto en 290 salas de cine de Royal Films en todo el país.



El proyecto más votado, ‘Nuevos horizontes’, obtuvo 16.230 votos y consiste en ofrecer una oportunidad de trabajo a quienes salgan libres de la cárcel Modelo de Bucaramanga.



Así como este, los 60 emprendimientos preseleccionados impactan las comunidades desde diferentes ámbitos. Debido a esto, Recon los dividió en seis categorías: prácticas artísticas, culturales y deportivas; cultura de paz y derechos humanos; educación; emprendimiento y generación de empleo; medio ambiente; y tecnología y comunicaciones. De cada una de estas categorías, se eligieron las tres más votadas.



En total se registraron 151.767, y las 18 finalistas serán analizadas por un jurado integrado por un representante de EL TIEMPO, la embajada de Suecia, el Programa de Derechos Humanos de Usaid, el Pnud, la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos, la Secretaría de Desarrollo Económico de Bogotá y el Grupo Éxito, aliados de Recon.



La decisión final será tomada el próximo 16 de marzo, y se tendrán en cuenta el impacto social y la creatividad.

Los 18 finalistas

Malabareando las calles

Casabe al arte

Ilusión Colombia.

Panadería Nuevos Horizontes

Chocolates Montes de María

Get up and go

Hacedores de sueños

Pide vida Soacha

Colegio La Fontaine

Cunas con amor

Comunidades indígenas emprendedoras por la paz

Frutichar

Nebulón

Una gota verde de vida

Reutilización de aguas grises

Tierra grata

Accesibilidad digital

Kit Smile



EL TIEMPO