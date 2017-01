Ofrecen $10 millones por información de triple homicidio en El Banco

Tras la realización de un consejo de seguridad, el alcalde de El Banco, Víctor Rangel, ofreció este jueves una recompensa de hasta 10 millones de pesos a quien suministre información que permita dar con la captura de los responsables del asesinato de tres mujeres en zona rural del municipio, cuyos cadáveres fueron hallados el lunes y martes pasados por pescadores de la ciénaga de Chilloa.

“Este triple feminicidio no quedará impune (…) Se está trabajando articuladamente con Policía y Ejército para dar con los responsables de tan horrendo crimen”, dijo Rangel.

Aseguró que no ha recibido información de las autoridades sobre los móviles del triple homicidio, porque esto hace parte de la reserva del sumario para no entorpecer las investigaciones. “En estos momentos tenemos que respetar las investigaciones, esperamos que den pronto con los resultados esperados, pero no podemos entrar a hacer conjeturas”, añadió el mandatario.

Los cadáveres de las tres mujeres, que presentaban heridas con arma cortopunzante en el cuello, el tórax y abdomen y tenían los intestinos expuestos, fueron trasladados el miércoles a la sede de Medicina Legal en Barranquilla, donde personal forense será el encargado de establecer las identidades y la causa de sus muertes.

La investigación de este triple homicidio está a cargo de un equipo de la Dijín, que llegó procedente de Bogotá. También fueron asignados dos fiscales para este caso.

Las autoridades han dicho que las víctimas no eran oriundas de la región, porque no hay reportes de mujeres desaparecidas con sus características en El Banco ni en otros municipios del sur del Magdalena, Cesar o Bolívar, y los cadáveres tampoco han sido reclamados por familiares.

También que las tres muertes estarían relacionadas porque tenían las mismas heridas y que todo apunta a que fueron llevadas al sitio donde las hallaron, no se sabe si muertas o si las asesinaron en ese lugar.

SANTA MARTA