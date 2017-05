50 millones de recompensa por asesinos de patrullero, en Montería

La Gobernación de Córdoba y la Alcaldía de Montería ofrecieron, en conjunto, 50 millones de pesos por informaciones que permitan dar con la captura de los responsables del asesinato del patrullero de la Policía, César Chávez González, ocurrido el pasado martes 9 de mayo en el corregimiento Pueblo Bujo, zona rural de Montería.



Para reforzar la búsqueda, las autoridades habilitaron una línea especial en la que serán recibidas todas las llamadas con total confidencialidad. Las investigaciones señalan al Clan del Golfo como responsable del hecho, que además dejó a un uniformado herido.

Pero el crimen del patrullero Chávez no es el único hecho ocurrido en las últimas horas en Córdoba en contra de miembros de la Policía.



En Puerto Escondido fue atacada una patrulla dejando a un uniformado herido. En el municipio de Buenavista fueron lanzadas dos granadas a un CAI, que por fortuna no fueron activadas. Y en Montería fue asesinado un particular cuando sicarios intentaron atacar a tiros a un policía.

El comandante de la Policía Metropolitana de Montería, coronel Carlos Rojas Pabón, calificó los hechos recientes como una retaliación del Clan del Golfo ante los duros golpes propinados en contra de esa organización ilegal.



La captura de varios integrantes, la incautación de armas y el decomiso de drogas, que han debilitado su estructura financiera y delincuencial, serían los principales detonantes de las retaliaciones que mantienen en alerta a la Policía y al Ejército.



El gobernador encargado de Córdoba Roberto Tirado Hernández, pidió a la ciudadanía rodear a la Fuerza Pública suministrando la información necesaria y oportuna que permita enfrentar con efectividad a las organizaciones delincuenciales.



“Lo importante es que la institucionalidad está unida, que el departamento siga seguro y que no tenemos que hacerle eco a los mensajes que buscan distorsionar la realidad. Seguridad hay, Fuerza Pública hay y la Policía y el Ejército están cumpliendo con su labor, que es combatir al crimen organizado”, dijo Tirado Hernández.



Para reforzar la búsqueda de los presuntos responsables y reducir las acciones delincuenciales, la Policía lanzó el más grande operativo de patrullaje, tanto en los cascos urbanos como en la zona rural.



GUDILFREDO AVENDAÑO MÉNDEZ

Especial para EL TIEMPO

MONTERÍA