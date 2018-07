Reclamante de tierras cordobesa teme por su vida

Hace siete años el gobierno colombiano le entregó a la familia Salabarría dos parcelas en el departamento de Córdoba, en el marco de la política de restitución de tierras. Hoy, Maritza Salabarría, quien encaró la lucha por la recuperación de las parcelas, informó que teme por su vida.

Con la voz entrecortada y el desespero propio de quien siente que ha tocado todas las puertas a lo largo de 22 años de desplazamiento, le dijo a EL TIEMPO que los animales que tenía su familia en las dos parcelas se los sacaron y allí hoy pastan búfalos ajenos. Los hechos ocurrieron hace dos semanas en Planeta Rica, municipio de Córdoba. Salabarría dice que hay hombres armados alrededor de las parcelas. Y agregó que una persona la estuvo buscando y preguntando por ella a varios amigos de la familia. “Mis hermanos están asustados”, dijo.

“Yo no he podido entrar hasta Mundo Nuevo (sitio donde están las parcelas). Estoy pidiendo ayuda por favor a las autoridades. Eso es lo único que nosotros tenemos y no podemos ni vivir allí y no es justo que estos señores exploten las tierras de mi familia”, expresó Salabarría vía telefónica.



Maritza Salabarría salió de la región desde el año 1997 cuando asesinaron a su padre y desaparecieron a su esposo. Desde entonces ha vivido en Belén de Bajirá (Chocó), Bucaramanga, Cartagena, Santa Marta, Fundación (Magdalena) y hoy en otro municipio, cuyo nombre nos abstenemos de revelar.

La mujer contó que se dirigió el jueves 28 de junio a la Agencia Nacional de Tierras en Montería y le hizo un derecho de petición al director regional Arturo Zea, para precisar el tema de la propiedad. De igual forma contó que estuvo en la Procuraduría.



Arturo Zea, de la ANT regional, dijo que él puso en conocimiento del tema a las autoridades de policía y que están próximos a reunirse, adicionalmente, con el representante de la Unidad de Restitución de Tierras (URT) en Córdoba y de la Procuraduría, para analizar el tema, ya que lo que está en juego es la eventual violación de una restauración de derechos que hizo el Estado.

El 19 de noviembre de 2011 el ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, le entregó a Martiza Salabarría los títulos de propiedad. Curiosamente la ceremonia se realizó en el Comando de la Policía de Córdoba. Ese mismo día Salabarría dijo que recibió una llamada intimidante en la que le indicaban que no podía volver a las tierras.



Jader Salabarría, hermano de Maritza y quien vive hoy en Planeta Rica, se refirió a los hechos de hace dos semanas, diciendo que “todo lo que le ha sucedido a mi familia no es justo. Seguimos sufriendo después de tantos años”.



