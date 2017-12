Repudio por amenazas de muerte a periodista en Cartagena

El periodista Carlos Figueroa, director del portal 'Ideas Políticas', denunció ante la Fiscalía General de la Nación que fue víctima de amenazas de muerte por parte de personas de la administración pública en la región.

Figueroa se ha especializado en denunciar el poder político y económico de Cartagena, y ha ganado audiencias transmitiendo sus denuncias y noticias vía What Sapp.



El comunicador venía denunciando hechos de corrupción en la reciente administración pública como el caso de la exconcejal Angélica Hodeg, hoy en la cárcel señalada de cohecho por la Fiscalía, e investigada por hechos que la vinculan a una red corrupta liderada por funcionarios públicos, que hoy tiene también en la cárcel a el exalcalde Manuel Duque; a la excontralora Distrital, Nubia Fontalvo; a un concejal, y a nueve cabildantes más bajo la lupa de los órganos de control.



En la madrugada del pasado 24 de diciembre Figueroa se encontraba departiendo con un grupo de amigos, incluidos varios periodistas nacionales, en el popular bar de salsa ‘vueltabajero’, cuando fue abordado por Raúl Fernández, funcionario activo de la Gobernación del Bolívar.



Según la denuncia elevada por el comunicador, Fernández señaló al periodista mientras le decía a un acompañante “mira, este es el que habla mierda de Angélica (exconcejal Hodeg, presa por corrupción)”.



Luego, un hombre que acompañaba a Fernández y que, según la Fiscalía, recibe el nombre de Óscar Mauricio Echeverry llegó hasta la mesa del comunicador.



“Se acercó y se identificó como esposo de la concejal Hodeg y me dijo, ahora sí, habla toda la mierda que hablas de mi esposa,” relato el comunicador que aseguró temer por su vida.



“Te vas a llevar tres tiros, dijo Echeverry, y luego se levantó la camisa y enseñó a todos los presentes un revolver que cargaba en el cinto”, sumó Carlos Figueroa.



La Fundación para la libertad de prensa Flip rechazó el hecho.



“La FLIP condena esta amenaza de muerte que afecta el derecho de los periodistas cartageneros a informar libremente, así como el derecho de los ciudadanos de Cartagena a estar informados sobre hechos de relevancia pública, como lo es la captura de la concejal. Así mismo, la Fundación solicita a la Fiscalía que investigue a los autores de estas amenazas y a la Procuraduría General de la Nación a que suspenda temporalmente al funcionario de la Gobernación mientras investiga los hechos” señaló el gremio periodístico.



Al mediodía de este martes 26 de diciembre Carlos Figueroa en compañía de un funcionario de la secretaría del interior, elevó la denuncia ante La Fiscalía General de la Nación.



"Como un acto preventivo de nuevos hechos de violencia, la FLIP le solicita al señor Gobernador de Bolívar, Dumek Turbay, que condene públicamente y de manera categórica estos hechos y retire de su cargo al funcionario involucrado en la agresión", pidió La Flip, que subrayó que familiares de la exconcejal Hodeg manifestaron su repudio por las amenazas contra el periodista, y señalaron que el agresor no es el compañero sentimental de la exfuncionaria desde hace mucho tiempo.



Con un plantón en la Plaza de la Paz, programado para la tarde de este miércoles, el gremio de periodistas de Cartagena elevará su voz de rechazo a estas amenazas, que se producen en medio de la mayor crisis institucional de la ciudad, acosada por la corrupción, y que se prepara para un agitado año electoral, en el cual incluso se podrían celebrar elecciones atípicas el próximos mes de marzo. Tras las cuales los barones electorales de la región ya mueven las maquinarias.







John Montaño

Redactor de EL TIEMPO

Cartagena

@PilotodeCometas