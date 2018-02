Destraban obra en Bucaramanga que estaba frenada por acción popular

Un fallo en segunda instancia del Tribunal Administrativo de Santander dio ‘luz verde’ para que la Alcaldía de Bucaramanga culmine las obras en el Mesón de Los Búcaros.

Este proyecto está suspendido y tenía una medida cautelar desde el 2014 en razón a una acción popular interpuesta por los padres de familia del Colegio La Normal, que le impedía al contratista de la obra intervenir un predio de esta institución donde hay 126 árboles.

Sin embargo, el fallo revoca la sentencia de primera instancia en la que se le dio la razón a los padres de familia, levanta la medida cautelar impuesta por el Juzgado Tercero Administrativo de Bucaramanga el 17 de junio de 2014 y niega las pretensiones de la demanda, lo que abre el camino para que se intervenga el predio y el proyecto, que debió entrar en servicio el 9 de noviembre de 2015, por fin se termine.



La Alcaldía de Bucaramanga estaba a la espera de que el Tribunal decidiera la apelación para continuar o liquidar el contrato, pero con esta decisión, según lo manifestó el jefe de Gobernanza de la alcaldía, Manuel Francisco Azuero Figueroa, mañana o la próxima semana se convocará al contratista e interventor para definir el cronograma de la obra y el acta de reinicio para que entre febrero y marzo próximos se retomen los trabajos.

Con esta decisión esperamos que la obra se pueda poner en servicio de la comunidad, no solo en la parte vial sino en la de espacio público

“Con esta decisión esperamos que la obra se pueda poner en servicio de la comunidad, no solo en la parte vial sino en la de espacio público, y así cumplirle a los bumangueses, a aquellos que aportaron recursos por valorización y que los vieron congelados durante más de dos años”, apuntó Azuero.

El presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio San Alonso, Luis Alfonso Gómez, calificó de “excelente” que se retomen los trabajos y se termine la obra.



El líder comunal agregó que el otro beneficio que traerá para los habitantes del barrio es que se trasladará el tráfico pesado que actualmente pasa por la calle 14, y que contamina las viviendas, ha dañado el pavimento y genera inseguridad para los niños.



Al respecto, la secretaria de Educación de Bucaramanga, Ana Leonor Rueda Vivas, señaló que con el fallo del Tribunal no se verá afectado el servicio educativo en el Colegio “y en su momento estaremos revisando el alcance de lo que se tendrá que reponer por esta intervención”.



La funcionaria recordó que actualmente se construyen 44 aulas de clase y laboratorios que se dotarán con mobiliario.



Aunque la sentencia es definitiva y no tiene ningún recurso, Ricardo Pinto, integrante de la Mesa Corazón Verde de La Normal, y quien interpuso la acción popular para proteger los árboles y el espacio verde, señaló que apelarán la decisión para “dar la batalla hasta el final, esta no es la última palabra”.



Pinto y los padres de familia insisten en que no se toque el predio y que por el contrario se tenga en cuenta la propuesta que han presentado desde el 2014 cuando se interpuso la acción popular, que es reducir la glorieta para no afectar el bosque que, además de ser un espacio de esparcimiento y aprendizaje de los estudiantes, ayuda a conservar un clima agradable en la zona en vista de la tala de árboles.



Actualmente el contrato de la obra está suspendido con un avance, según la interventoría, del 89 por ciento.



Al proyecto le hace falta terminar un eje vial que conectará la carrera 27 con la Universidad Industrial Santander y la avenida Quebradaseca.



También, una plazoleta que se hará en La Normal y que tiene conexión con un nuevo puente peatonal que permitirá el tránsito hacia el Parque de Los Niños y la glorieta.



De igual manera, un teatrino, locales comerciales y la siembra de árboles en el centro de la glorieta.



El proyecto tenía un valor inicial de 54.909 millones de pesos más 3.584 millones de la interventoría y un plazo de ejecución de 14 meses, que se cumplían el 9 de noviembre de 2015. Sin embargo, tuvo dos adiciones en tiempo que alargaron el proyecto hasta el 15 de febrero de 2017 y en dinero que elevaron su valor a $87.167 millones.

El proyecto tenía un valor inicial de 54.909 millones de pesos más 3.584 millones de la interventoría y un plazo de ejecución de 14 meses, que se cumplían el 9 de noviembre de 2015

Según la interventoría, el proyecto tiene recursos por ejecutar por unos 9.000 millones, pero para terminar las obras se requerirían unos 13.000 más, aunque según el Jefe de Gobernanza de la Alcaldía, en la reunión con contratista e interventoría, dijo que se actualizarán los datos para definir adiciones en tiempo y dinero.



El Magister en derecho penal, Rodrigo Parada, explicó que esta sentencia es definitiva, porque la definición de las acciones populares no tienen más recursos de apelación o aclaración.



El fallo también contempla el compulso de copias a la Procuraduría, Contraloría y Fiscalía, para que “realicen sus investigaciones pertinentes a los funcionarios involucrados en la suscripción y ejecución de la obra”, dice la sentencia.



