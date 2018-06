Tras reapertura, Caño Cristales contagió de su magia a los visitantes 

“Ahhh… es espectacular, es muy difícil decir que es lo más hermoso, no sabría decir si son las cascadas, los colores, es toda la naturaleza, en ninguna otra parte del mundo había visto algo así”, asegura Dany, una ciudadana alemana que desde hace 17 años se la pasa viajando por todo el mundo, que lleva cinco días y cuatro noches disfrutando de los encantos naturales de La Macarena y que los va a prolongar dos días más.

Sandra Shul, una joven nacida en Colonia, Alemania, acompañada de siete compatriotas que disfrutaba este sábado de los encantos de Caño Cristales, dejaba ver en el azul profundos de sus ojos la felicidad que irradiaba y que con palabras no podía expresar, tal vez por sus dificultades para hablar español: “es muy bonito, con los colores, la naturaleza, los animales, es muy hermoso”.



Caño Cristales, una de las maravillas naturales más hermosas del mundo, apenas lleva este año cinco días de abierta al público y ya son 312 los turistas que han disfrutado de su belleza. El lugar parece más radiante y encantador que nunca. Sus coloridas aguas encajadas entre el verde de los arbustos que la acompañan a cada costado, parecieran como si el arco iris se derritiera suavemente entres piscinas formadas por rocas esculpidas por el tiempo en encantadoras formas geométricas.

El primer semestre del año no es posible visitarlo, es época seca en el que el caudal del agua disminuye y la planta macarenia clavijera que le da el colorido se seca, en el segundo semestre las lluvias las recuperan y vuelven a lucir su belleza, explicó el coordinador de la corporación ambiental Cormacarena en La Macarena, Javier Francisco Parra.



El embajador de Estados Unidos en Colombia, Kevin Whitaker, no pudo evitar visitar esta maravilla natural. El pasado viernes estuvo disfrutando del multicolor del río en medio del más grande sigilo y de estrictas medidas de seguridad, contó un guía turístico de La Macarena.



Un día después, además de los alemanes, había colombianos que en otras épocas, espantados por la presencia de grupos guerrilleros, no se atrevían a visitar Caño Cristales. Así lo expresa Darío Rodríguez, un bogotano que por primera vez se atrevió a viajar a La Macarena, a quien no se le olvida la visita que hizo a Caño Cristales el príncipe Carlos de Inglaterra, acompañado del presidente Juan Manuel Santos.

“Acostumbro a viajar mucho porque es lo único que le queda a uno, antes uno sentía terror y pánico de venir acá, incluso algunos familiares me decían que no me arriesgara, pero acá estoy y la paso bien, no me arrepiento para nada y llegaré a Bogotá a invitar a todo el mundo a Caño Cristales, porque esto es una maravilla. A mí me gusta tomar fotos y hacer videos y estoy extasiado de hacerlos”, contó Darío.



Carmen Hernández que viajó desde de Flandes (Tolima) con unos amigos de Pasto (Nariño) dice que el colorido de las aguas es algo mágico. “Aquí se respira el aire puro, el paisaje es inigualable, uno no siente el cansancio o el calor por las caminatas que hay que hacer para llegar al río”. Incluso, confesó que prefirió Caño Cristales a las fiestas de San Pedro y San Juan de su tierra natal.



Pero el encanto de la naturaleza no solo está en Caño Cristales, en La Macarena hay diversidad de sitios de belleza natural por visitar y de ellos solo están reglamentados por las autoridades ambientales y de turismo Caño Cristales que comprende seis senderos, el Raudal Angosturas 1 donde hay cuatro rutas ecológicas, el Mirador Cristalito y la Laguna del Silencio.



Tan solo el año pasado visitaron el multicolor caño 15.121 personas, el 20 por ciento de ellos extranjeros, de 66 países del mundo, según las cifras de la Secretaría de Turismo de La Macarena, un poquito menos que en el 2016 cuando asistieron 16.323 por un temporada seca que se presentó entre septiembre y octubre del año pasado, la cual obligó a las autoridades ambientales a restringir el ingreso y algunos turistas suspendieron las visitas.

Para llegar a Caño Cristales es necesario tomar un avión, luego crusar un río en canoa y un sendero ecológico. Foto: Nelson Ardila

Para llegar desde el área urbana de La Macarena hasta Caño Cristales, se hace un recorrido primero en canoa por el río Guayabero, luego en una camioneta por una trocha y finalmente caminando 2,5 kilómetros por unos senderos por entre los que circulan varias fuentes de agua.



Para mejorar este último recorrido, el Ministerio de Industria y Comercio, Fontur y la Gobernación del Meta, con una inversión de 3.500 millones de pesos, están construyendo una infraestructura liviana para mejora y dar mayor seguridad al paso de los turistas por los senderos ecológicos que consiste en puentes, escalinatas, señalización interpretativa y señalización bidireccional, informó el director del Instituto de Turismo del Meta, Gustavo Adolfo Jiménez.



Con ella pretenden que los turistas tengan una ruta más amable para llegar a disfrutar las cristalina y coloridas aguas de Caño Cristales que se cuelan por entre túneles subterráneos que las hacen brotar por otras rocas más abajo como por encanto. Allí en las zonas menos profundas aparece el colorido que el da la majestuosidad al río está prohibido bañarse.



Se pueden hacer en otras piscinas naturales que la misma fuente de agua forma entre las rocas como lo hicieron el sábado los colombianos que viajaron de Bogotá, Flandes y Pasto, así como los jóvenes visitantes alemanes.



