El caso que llevó a la captura del Alcalde de Cartagena

03 de agosto 2017 , 11:11 a.m.

Por tráfico de influencias, cohecho y concierto para delinquir en la elección irregular de la contralora distrital de Cartagena, Nubia Fontalvo, la Fiscalía General de la Nación capturó el miércoles al suspendido alcalde de la ciudad, Manuel Vicente Duque, y a su primo hermano, José Julián Vásquez, polémico asesor del Distrito.

En un operativo coordinado directamente por hombres del CTI llegados desde Bogotá, también fue capturada en este caso la contralora local Nubia Fontalvo, así como el concejal conservador Jorge Useche.



Néstor Humberto Martínez Neira, fiscal general de la Nación, entregará este jueves detalles del caso en Cartagena.

El caso Fontalvo

En una sentencia proferida por la Sala de Decisión del Tribunal Administrativo de Bolívar se declaró nula la elección de la contralora distrital de Cartagena Nubia Fontalvo (para el período 2016-2019) y se ordenó al Concejo Distrital adelantar una nueva elección.



La sentencia fue la respuesta a una demanda interpuesta por una veeduría ciudadana que con tres argumentos solicitó anular la elección de la funcionaria: por una previa inhabilidad de Fontalvo para ejercer el cargo, la falta de una terna en su escogencia y la violación del principio de la transparencia.



Pese a que el mismo Tribunal dijo que Fontalvo no se encontraba inhabilitada, sí halló inconsistencias en el proceso de elección y determinó que había una violación al principio de transparencia.



Como respuesta, el Concejo Distrital, apoyado en una resolución, emitió una 'convocatoria pública' para elegir al nuevo contralor. Durante el proceso, se adelantó un concurso de méritos en el que fue aceptada Fontalvo invocando el principio de género, y pese a no alcanzar el puntaje mínimo requerido en una de las pruebas –solamente llegó a 70 puntos–, fue elegida para el cargo.



"La estructura que se le dio a la elección del Contralor Distrital de Cartagena fue la de un concurso de méritos, figura frente a la cual no aplica la cuota género; de tal manera que la misma convocatoria resulta contradictoria en su contenido", determinó la sentencia.



Así, Duque y Vásquez, en alianza con varios concejales, habrían incurrido en tráfico de influencias para sentar a Nubia Fontalvo en la Contraloría.

Devolución de favores

El TIEMPO conoció el fallo definitivo firmado por la Contralora Distrital Nubia Fontalvo, en el cual el mismo ente de control señala, aunque no ha hecho público, que ya caducó el contrato para los peajes del corredor de acceso rápido a la variante de Cartagena.



Se trata de un jugoso negocio que tiene en sus manos la Concesión Vial de Cartagena S.A. desde hace 20 años, pero que venció el pasado mes de diciembre, como lo ratifican los documentos de la Contraloría conocidos por este diario.



La alcaldía de Duque guarda silencio sobre el futuro inmediato del contrato, mientras la ciudad exige inversiones urgentes.



Fuentes del Distrito señalan que se estarían moviendo influencias para renovar el contrato que deja millonarios recursos a la concesión, de la cual son socios mayoritarios la poderosa familia García, que mueve los hilos del poder local.



Además, Manuel Vicente Duque fue suspendido provisionalmente del cargo por la Procuraduría, desde la semana pasada, que abrió investigación al funcionario por la tragedia del edificio Portal de Blas de Lezo I, que dejó 21 muertos y 23 heridos.



JOHN MONTAÑO

Redactor de EL TIEMPO



CARTAGENA