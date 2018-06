El gas natural alcanzará para 3 o 4 días en el Eje Cafetero

22 de junio 2018 , 09:37 a.m.

El gas que está “empaquetado” en las tuberías ubicadas en el Eje Cafetero alcanzará para tres o cuatro días, tras la ruptura el miércoles pasado del gasoducto en Boyacá.

Así lo informó este jueves Carlos Mazeneth Dávila, gerente general de Efigás, empresa comercializadora y distribuidora de gas natural en Caldas, Risaralda y Quindío.



“En el peor de los casos, si eso (la reparación del tubo) no se resuelve (pronto), diría que el gas, para el sector residencial, aguanta para tres o no más de cuatro días”, afirmó Mazeneth, quien recalcó que ese pronóstico es una “percepción personal”, no una información oficial, porque esta le corresponde a la Transportadora de Gas Internacional (TGI), propietaria del gasoducto.

La emergencia se inició por un deslizamiento registrado en el sector Aguablanca, en el municipio boyacense de Páez, lo cual originó la ruptura y posterior explosión de un tubo de 20 pulgadas.



El gas que se transporta por la tubería averiada viene desde las plantas de Cusiana y Cupiagua, ubicadas en los Llanos Orientales, y abastece a las regiones central y suroccidente del país.



En este tipo de situaciones, como lo ha informado EL TIEMPO, el abastecimiento del gas se prioriza a los más de 8 millones de usuarios residenciales, y el servicio se corta primero a la industria y luego a los vehículos, para no gastar el gas remanente que está en el gasoducto.

El daño hizo necesario, según Gas Natural, S. A. ESP, “iniciar la suspensión de suministro a los mercados industrial y vehicular en Cundinamarca, Bogotá y Boyacá, con excepción de TransMilenio, buses padrones y biarticulados que operan actualmente con GNV (Gas Natural Vehicular)”.



En el caso del Eje Cafetero, el suministro de gas ya se suspendió para 45 estaciones de servicio de GNV (21 de Risaralda, 16 de Caldas y ocho de Quindío) y para 17.245 vehículos que usan ese combustible.



Hasta el momento - según informó Mazaneth- no ha sido necesario quitarle el servicio a 13 empresas de la región, 11 de Caldas y dos de Risaralda, pero esta situación podría darse en los próximos días porque la prioridad es el sector residencial.



En el centro del país, por el daño en el gasoducto, 579 industrias se han visto afectadas.



El tiempo que dure la reparación es incierto porque este medio conoció que TGI apenas llegó este miércoles al sitio donde se rompió el tubo para hacer las valoraciones respectivas, determinar la magnitud del daño y hacer un diagnóstico de cuanto podría tardar la solución del mismo. El lugar es de difícil acceso.



El gerente de Efigás contó que este miércoles la empresa compró gas producido en La Guajira, por un precio más alto, para aprovisionarlo y sortear la situación, pero adquirir ese gas no es un plan B porque no alcanzaría para las regiones central (Bogotá) y suroccidente del país. Efigás está en 32 municipios de Caldas, Risaralda y Quindío.

FERNANDO UMAÑA MEJÍA

PEREIRA