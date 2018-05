Quinto Guerra prometió un gobierno sin corrupción en Cartagena

Antonio Quinto Guerra Varela se posesiono este viernes como alcalde de Cartagena.



El nuevo burgomaestre, acompañado de su familia, prometió ante la plaza de la Aduana una administración sin corrupción y un gobierno con transparencia.

En su discurso de posesión, silenciado por un breve aguacero, Guerra Varela invitó para este sábado a las 8 de la mañana al primer consejo de seguridad en el corregimiento de Bayunca.



En las próximas horas se conocerá el nuevo gabinete, el cual no promete muchos cambios.



“La administración se encontraba en la mayor crisis institucional pero hoy la ciudad recupera su legitimidad. Tendremos una administración de unidad, autoridad, austeridad, independencia, autonomía, eficiencia y eficacia”, dijo el mandatario d los cartageneros que manejará un presupuesto de 3 billones de pesos para los 19 meses.



El abogado Guerra Varela hizo un llamado a los empresarios de la ciudad, a la academia, a la ciudadanía y a los ex aspirantes a la alcaldía los llamó a la unidad.



En su listado de prioridades, el nuevo alcalde tiene a la protección costera dentro de sus prioridades; tarea fácil de prometer porque el proyecto que ya tiene 160 mil millones de pesos aprobados: 100 millones aporta la nación y 60 mil millones de pesos la ciudad. Las obras arrancan en pocos días.



También dijo que recuperara el proyecto el plan maestro de drenajes, y la promesa que más aplausos generó fue el plan maestro de educación, el cual se comprometió a sacar adelante.



Pese a que sólo tendrá 19 meses para gobernar, la lista de promesas continuó:



“Vamos a impulsar el transporte acuático, y la Universidad pública Distrital y seremos sede de los Juegos Nacionales, gracias a un aliado incondicional que ha encontrado la ciudad: el Gobernador de Bolívar, Dumek Turbay”, dijo Guerra ya con la banda tricolor en su pecho y después de haber jurado su servicio público ante la notaria Denis Casas.



¿Y la millonaria concesión de los peajes?



La posesión de Quinto Guerra se dio pocas horas después de que Vivian Eljaiek, presidenta de la Andi, regional Bolívar, asegurara que en el escritorio de la oficina de Planeación Distrital de Cartagena ya está el proyecto para una APP que propone la construcción de un corredor industrial que no es otra cosa que ampliar una vez más la millonaria concesión de los peajes de la ciudad a un consorcio particular, un tema que la ciudad ha rechazado.



"Son unos circuitos que hay que desarrollar en toda la vía y la idea es ampliarla, porque perdió su capacidad, esta app fue presentada hace dos años y retirada y de nuevo fue presentada. Hoy la tienen Planeación y está en etapa de pre factibilidad: sería un nuevo contrato, y una nueva cláusula que incluye no solo está ampliación, la Quinta Avenida de Manga y la entrada al muelle compas y la vía a Puerta de Hierro", dijo la directiva a la radio local..



De ser así, el futuro de concesión sería una ampliación más de por lo menos 20 años, contrario a lo que clama la ciudad.



Las prioridades del nuevo alcalde



Guerra Varela tiene que sacar adelante una docena de proyectos prioritarios, atascados hace más de una década, y que definirán el futuro inmediato de la primera ciudad turística del país.



El nuevo alcalde manejará un presupuesto de 3 billones de pesos, así: para la vigencia 2018 hay 1.65 billones de pesos, de los cuales, según la secretaría de hacienda distrital, se han ejecutado 600.312 millones de pesos, en cuatro meses.

El 63 por ciento de las finanzas de libre está disponible, según Luis Antonio Canon, secretario de Hacienda Distrital.



El presupuesto planificado para el 2019 es de 1.75 billones de pesos. En Octubre deberá ser aprobado por los 8 concejales que aún le quedan a la ciudad. Los otros 10 cabildantes se defienden de investigaciones por corrupción, unos desde prisión domiciliaria y otros tras las rejas.



Proyectos urgentes cojean



Gremios, academia y veedurías ciudadanas coinciden en que la protección costera y el plan maestro de drenajes pluviales son proyectos urgentes para enfrentar el cambio climático.



“El cambio climático es una amenaza en todos los estratos que ya sufren inundaciones a sectores como Bocagrande, Manga, el Centro Histórico y en la zona insular una hay creciente erosión costera en Tierrabomba y Barú. El Canal del Dique también es prioridad”, dice el investigador Amaranto Daniels, director del Instituto internacional de Estudios del Caribe de la Universidad de Cartagena.

Para la protección costera el Gobierno ya puso sobre la mesa 100 mil millones de pesos, y ahora el Distrito tiene que aportar 60 mil millones más.



Los millonarios recursos del corredor de carga



La operación de los peajes en el corredor de carga, que le deja más de 12 mil millones de pesos al año a un consorcio privado que pertenece a varias familias poderosas de Cartagena, desde mediados de los años 90, tiene que pasar a manos del Distrito por orden de La Contraloría Distrital.



El ente asegura que el jugoso contrato de los peajes se venció el año pasado, pero la misma entidad, desde el nivel central, sostiene que se vence en el 2021. Voces en la ciudad llaman a eliminar los peajes.



La ciudad necesita con urgencia un rediseño institucional de la administración y varias voces llaman a erradicar los contratos por órdenes de prestación de servicios (OPS) que se han convertido en foco de corrupción y burocracias.





John Montaño

Redactor de EL TIEMPO

Cartagena

En Twitter: @PilotodeCometas