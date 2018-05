Quinto Guerra no aparece para no ser notificado de suspensión

Con sorpresa los cartageneros se encontraron al abogado Quinto Guerra Varela, que fue suspendido el viernes de su cargo como alcalde por orden del Tribunal Administrativo de Bolívar, presidiendo la apertura de la primer vuelta de elecciones presidenciales en Cartagena.



A Guerra Varela se le vio al lado de las demás autoridades de la ciudad dando apertura a los comicios y cuando fue consultado por la prensa local sobre la sanción disciplinaria que pesa sobre su elección, respondió que aún no ha sido notificado y que va a hacer valer sus derechos constitucionales.



EL TIEMPO consultó con el alto tribunal de Bolívar y conoció que el funcionario no ha sido encontrado en su despacho para ser notificado.



"El Código Contencioso administrativo consagra que se debe notificar personalmente, pero en el caso de este funcionario no ha sido posible encontrarlo, porque siempre que el notificador va a buscarlo al despacho nunca se encuentra... se va a notificar por un medio de un diario alta circulación... no obstante por reglas del debido proceso debe quedar contemplada la notificación personal", le dijo a este medio una fuente del alto tribunal bolivarense.



El suspendido alcalde había anunciado una rueda de prensa para el pasado viernes, pero a último minuto fue cancelada porque según su jefatura de prensa estaba reunido con su grupo de abogados.



Los magistrados del Tribunal Administrativo de Bolívar, Claudia Patricia Peñuela Arce y Roberto Mario Chavarro Colpas fundamentaron la suspensión del funcionario en un Otrosí a un contrato celebrado entre Guerra Varela y el estado colombiano un año antes de las elecciones atípicas del pasado 6 de mayo.



El Alto Tribunal confirmó así la causal de inhabilidad invocada por la Procuraduría General de la Nación.



La Providencia emitida por el tribunal bolivarense advierte que Quinto Guerra contrató con el estado en octubre 31 del 2017, durante el año anterior a la elección, que se llevó a cabo el 6 de mayo del 2018.



El contrato fue firmado con el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio para ejecutar precisamente en Cartagena de Indias, la ciudad en la cual ganó las elecciones.



Con 71.756 votos, el polémico Antonio Quinto Guerra alcanzó la alcaldía de Cartagena el pasado 6 de mayo, en la jornada de mayor abstención en la historia reciente de la ciudad.



La segunda instancia en este caso es el Consejo de Estado.



La Presidencia de la República deberá emitir un decreto en las próximas horas anunciando un nuevo alcalde encargado para la ciudad.



John Montaño

Redactor de EL TIEMPO

Cartagena

En Twitter: @PilotodeCometas