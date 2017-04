Quindío se alista para recibir 70.000 turistas en Semana Santa

12 de abril 2017 , 08:38 a.m.

Entre un 85 y 100 por ciento de ocupación hotelera, tendría el departamento durante estos días de Semana Santa según cálculos de la Asociación Hotelera y Turística de Colombia (Cotelco) capítulo Quindío.



Según Margarita Londoño, directora de Cotelco Quindío, el pico de ocupación más alto comienza mañana y termina el domingo. “Tenemos gran expectativa con esta temporada”, dijo.



Sin embargo, es cautelosa en dar cifras pues dijo que “debemos tener en cuenta la reforma tributaria. El IVA subió el 3 por ciento y eso hace un hueco en el bolsillo de las personas, aunque hasta ahora vamos bien”.



Además, agregó que “el clima ha estado bastante lluvioso y eso frena un poco el desplazamiento”.

Londoño contó que los hoteles con mayor ocupación son los rurales pues “el Quindío es un destino familiar, las personas que vienen de las ciudades quieren estar en las fincas y casi no quieren los urbanos”.



La Asociación cuenta con 2.300 camas y 955 habitaciones. Aunque no todos los alojamientos hacen parte de esta agremiación, la directora dice que “los hoteles más grandes y con la mayor capacidad sí están en Cotelco”.



El secretario de Turismo, Industria y Comercio del Quindío, Juan David Pachón, informó que el departamento se ha preparado para recibir unos 70.000 turistas en esta Semana Santa.



“Estamos preparados para recibir las personas y ofrecerles una gran cantidad de opciones para disfrutar el Quindío, tenemos turismo de naturaleza, parapente, balsaje, ciclomontañismo, avistamiento de aves, parques temáticos, visita a los pueblos y mucho más”.



Y añadió que se pondrán al servicio 14 Puntos de Información Turística (PITS) que estarán atendidos por funcionarios de los municipios, el departamento o la Red Nacional de Atención Turística y, además, está disponible la página web vivequindio.com donde se puede consultar la oferta y la información necesaria para programar la visita al departamento.

Los lugares más visitados en el departamento son los parques temáticos y municipios como Salento y Filandia. Foto: Alexis Múnera

Receso a obras viales



Con el propósito de no afectar la movilidad de los turistas que llegan al departamento durante los días de Semana Santa, el contratista de las obras viales que adelanta el Ministerio de Transporte y el Instituto Nacional de Vías (Invías) entre el municipio de La Tebaida, el corregimiento de Pueblo Tapao y el municipio de Montenegro anunció que, por estos días, no ejecutarán labores en estas vías.



El Consorcio Meco Triturados 060, Invías y la Interventoría Consorcio Vías Equidad 2015 informaron, a través de un comunicado, que los días de Semana Santa no se realizaran labores en este tramo y recomendaron transitar con precaución.



El secretario del Interior del Quindío, Héctor Marín, señaló que se tiene un plan de contingencia “pensando en los turistas y en nuestras familias, que van a los parques temáticos o a los municipios, y llegamos a un acuerdo con los contratistas e Invías y es el receso, por unos días, de las obras. Tenemos un plan de contingencia, la gente puede llegar tranquila”.



ARMENIA