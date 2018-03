Quindío busca aportarle a la gastronomía orgánica

Luego de que el más reciente observatorio gastronómico realizado por la Cámara de Comercio de Armenia evidenciara que la demanda de alimentación orgánica, vegana, vegetariana y saludable de los turistas que llegan al departamento está en aumento, varias organizaciones se unieron y realizaron el I Foro de Gastronomía Saludable y Orgánica: tendencia nacional e internacional.

Y aunque muchas personas no conocen estos conceptos, el especialista en sistemas sostenibles de producción, Richard Probst Bruce explicó que la calidad es la principal diferencia entre la agricultura convencional y la orgánica, usada para las preparaciones veganas, vegetarianas y saludables. “Los compradores no piensan en los pesticidas y aguas contaminadas que consumimos por microgramos a diario en la agricultura convencional. En vez de tratar el cáncer por qué no lo prevenimos (con alimentos orgánicos)”.



Señaló que aunque el mercado de los productos orgánicos está en aumento, por ejemplo en Bogotá ya llega a 40.000 consumidores regulares y 60.000 ocasionales, sin embargo no se compara con Estados Unidos donde los consumidores regulares llegan a más de 25 millones de personas y los ocasionales a más de 60 millones de personas. “En Santander hay un proyecto de agricultura orgánica apoyado por una corporación inglesa porque esto a las Gobernaciones y Alcaldías no les interesa”.



Probst coincidió con otros expositores en que una de las causas de la falta de incentivos en Colombia, donde aún no hay una ley de agricultura orgánica es que el país es uno de los principales usuarios de agroquímicos en la región, y dijo que pese a que en otros países lo normal es el uso de 7 litros por hectárea, en Colombia se usan hasta 15 litros.



Sin embargo dijo que Quindío podría llegar a ser modelo en estos cultivos que además encajan con el agroturismo y ecoturismo, que se promociona en el departamento. Este tipo de turismo trae a Colombia a unos 3 millones de visitantes .



La coordinadora de Turismo de la Cámara de Comercio de Armenia, Gloria Inés Escobar expresó que este es el primero de varios eventos más que tendrá sobre este mercado, “porque es una necesidad latente, tenemos que perfeccionarnos y tener un portafolio para este segmento que es bastante importante”.



Según datos de la Cámara de Comercio, el 22 por ciento de los turistas internacionales que fueron encuestados por la entidad gremial, pidieron comida vegana y vegetariana pero solo el 0,9 de los restaurantes ofrecen esta opción como especialidad en el departamento.

Mientras que al 18,4 por ciento de los quindianos encuestados les gustaría encontrar comida vegana y vegetariana en los restaurantes. Al 24,4 por ciento les gustaría encontrar comida orgánica y al 24 por ciento de los turistas nacionales les gustaría encontrar comida vegana y vegetariana en los restaurantes del Quindío.



Dora Inés Betancur, fundadora del restaurante de comida saludable Botica Sol, contó que según los datos que tienen “el 98 por ciento de los clientes que reciben son carnívoros y el otro 2 por ciento son vegetariano. Quisiéramos que en Armenia aprovecharan más el espacio de Botica Sol ya que es una propuesta muy creativa y filosófica pero a veces la respuesta no es tan nutrida, todos los días va mucha gente pero podría aprovecharse más. En Botica recibimos muchos extranjeros que buscan la comida saludable”.



Alexander Von Loabell, un aleman que llegó hace 15 años a Colombia para crear los Bioplaza en Bogotá y que es pionero en alimentación y gastronomía Bio, señaló que este es un negocio que va en aumento pues “existe una tendencia en el mundo sobre elconsumo consiente de alimentos”.



Paola Victorino, coordinadora de la corporación Quindío Competitivo contó que con este primer foro se superaron las expectativas “y logramos que todas estas iniciativas orgánicas que estaban atomizadas, se articularan, prácticamente ha sido una rueda de negocios”.



Y agregó que “hemos visto muchas iniciativas, este el primer paso para unir esfuerzos y ese sello orgánico que se quiere crear podría hacer parte de la marca de turismo del Quindío. En una de las visitas del presidente de Aviatur, Jean Claude Bessudo, él nos decía que los europeos piden muchos platos vegetarianos”.



ARMENIA