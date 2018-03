Quindiano conquista el paladar de los bogotanos

En menos de un año, Javier Ríos y su socio han abierto cuatro restaurantes en Bogotá y en menos de tres meses abrirán el quinto que además, tendrá un bar de cerveza artesanal que también se elaborará y comercializará en Armenia, su ciudad natal.

Todo este ascenso en el mercado gastronómico fue reconocido recientemente por el gobernador del Quindío, Carlos Eduardo Osorio, quien lo condecoró en Bogotá con la medalla al mérito emprendedor.



Ríos y su socio, Daniel Medina, ya tenían como experiencia su empresa Cusinando, una plataforma tecnológica que lleva platos gourmet hasta la comodidad de los hogares, y que funciona en varias ciudades entre ellas Armenia. Ahora la nueva apuesta de los dos ingenieros industriales es Rock and Food, una empresa que tiene cinco marcas de restaurantes aliados: Rock and Sushi, Rock and Wings, Rock and Brunch, Rock and Subs y City Poke.



“Inicialmente empezamos con el sushi bajo el esquema de domicilios como Cusinando, pero nos fue muy bien en el primer mes y diversificamos el negocio con las alitas (wings), luego llegó Rock and Brunch que son desayunos americanos como los waffles y los pancakes, y nos iba tan bien que abrimos el primer punto en el norte de Bogotá”, contó Ríos.

Medina relató que le cambiaban el letrero dependiendo de la hora. “La gente empezó a compartir alitas de pollo con sushi en un mismo lugar, algo que no pasa aquí, luego abrimos otro punto en Chapinero, ese fue Rock and Subs, que son sándwich gourmet artesanales”, dijo el socio de Ríos.



Finalmente abrieron otros dos puntos y City Poke, que son unos bowl (tazones) con ingredientes del sushi “es como el sushi pero desbaratado, que es saludable y una tendencia en Bogotá”.



En junio abrirán su quinto restaurante y un bar de cerveza. Además, han empleado talento quindiano en sus emprendimientos. “Los diseñadores, las personas que adecuan los restaurantes, la empresa de software, entre otros, son de Armenia”.



Ríos agregó que “nuestra idea a futuro es tener un local en Armenia pues la ciudad está creciendo mucho por el turismo”.



ARMENIA