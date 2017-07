Quedó en libertad condicional el hombre que mató a sus dos hijas

En cumplimiento de una decisión de un juez de La Dorada (Caldas) que le otorgó libertad condicional por vencimiento de la vigencia de la detención preventiva, en la noches del martes quedó en libertad Ricardo Enrique González Tovar

Así lo confirmó el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), que le retiró la custodia que tenía en una clínica de Bogotá donde está hospitalizado. Aún no se conocen detalles sobre su estado de salud.



González fue condenado en primera instancia a 45 años de cárcel porque asesinó a sus dos hijas e hirió a su esposa con 26 puñaladas el 21 de junio de 2011 en Puerto Salgar (Cundinamarca).



Pero su defensa apeló ese fallo y la tardanza de seis años en el Tribunal Superior de Manizales para decidir sobre el recurso dio pie para su excarcelación, con base en la nueva ley que limita la detención preventiva a un máximo de un año.

A Luz Stella Forero le preocupa cuántos agresores como el suyo pueden quedar libres porque sus casos tardan más de un año en resolverse. Foto: Jonh Jairo Bonilla

El caso apenas acaba de llegar a estudio por parte del magistrado ponente de la sala penal, Antonio Toro, por la urgencia de la situación. A través de uno de sus asesores, este explicó que la demora se debe a la congestión del sistema judicial, por la cantidad de casos que debe atender el Tribunal.



“Él quedó libre y la que va a tener que encerrarse en una casa por cárcel soy yo”, se quejó la sobreviviente del ataque, Luz Stella Forero. Teme que González, con quien tuvo una relación de pareja marcada por la violencia física y psicológica durante 15 años, la busque para hacerle daño.



Luz Stella advirtió además: “Así no me mate, me destruiría la vida, porque no podríamos estar tranquilos”. Incluso sus familiares y amigos podrían correr riesgos en caso de que el hombre intente contactarlos.

Por el momento, Stella agradeció que el Tribunal, la Procuraduría, la Fiscalía y la Policía estén trabajando para garantizarle la protección efectiva necesaria ante la posible amenaza, pero remarcó que lo urgente es que su exmarido vuelva lo más pronto posible a estar tras las rejas.

MANIZALES