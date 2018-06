En libertad quedaron los cerebros del proyecto ‘Aquarela’ en Cartagena

Un juez noveno penal municipal de control de garantías de Cartagena negó la medida de prisión intramuros solicitada por la Fiscalía contra el curador urbano número 1 de la capital de Bolívar, Ronald Llamas, así como contra Lucas Tamayo, gerente del polémico proyecto multifamiliar de vivienda de Interés Social, 'Aquarela', que se construye a una cuadra del emblemático Castillo de San Felipe de Barajas en la Ciudad Heroica y que hoy tiene en riesgo la declaratoria patrimonial de la ciudad.

También quedó en libertad Claudio Restrepo, arquitecto del proyecto conformado por cinco torres de apartamentos, de 32 pisos cada uno, y de las cuales ya hay una en pie.



Entre otros argumentos, el juez de control de garantías sostuvo que “este era un caso de hipertrofia normativa y de competencias donde no había claridad para determinar la zona de periferia histórica de Cartagena”. Haciendo un clara referencia a la falta de un Plan de Ordenamiento Territorial, POT, que no se actualiza en Cartagena desde el año 2001; así como a la falta de un Plan Especial de Manejo y Protección para el Centro Histórico, PEMP, que no se desempolva desde 1994.



La Unesco, en una carta enviada al Ministerio de Cultura en diciembre pasado, alertó sobre los riesgos a la declaratoria patrimonial de Cartagena por cuenta de este proyecto urbanístico que se levanta en la manzana 86 del tradicional barrio de Torices.



Pero para el juez, “la manzana 86 del barrio Torices no se encuentra en zona de influencia del Castillo de San Felipe”.



La Fiscalía aseguró que apelará la decisión. La investigación continúa y el caso pasa ahora a un juez de conocimiento.

Los tres implicados son investigados

El Curador Urbano es investigado por los delitos de urbanización ilegal y prevaricato por acción. Mientras que los dos cerebros de 'Aquarela' responden por los delitos de daño en recursos naturales y urbanización ilegal.



El caso hoy está en manos de la organización internacional de la Unesco que además indicó que "la actual torre en construcción, que ha alcanzado ya los veinte pisos, es prueba objetiva y demostrable, del riesgo que el Conjunto Multifamiliar Acuarela representa para Cartagena en su condición de bien inscrito en la lista de Patrimonio Mundial", señala en uno de sus apartes la carta de la Unesco firmada por Mechtild Rossler, Directora del Centro de Patrimonio Mundial de la entidad.



El juzgado décimo administrativo de Cartagena tiene suspendida la obra en primera instancia desde el mes de diciembre. El proyecto ya tiene la primera torre en pie.



Pese a que la constructora Promotora Calle 47 SAS apeló, el pasado mes de abril el mismo juzgado ratificó el fallo.



JOHN MONTAÑO

Redactor de EL TIEMPO