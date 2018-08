Entre turismo y violencia: ¿Qué pasa con los colombianos en México?

“No me imaginé que iba a llegar en un cajón”, dijo Beatriz Cardona tras sepultar en Medellín a su esposo Ricardo Alonso Rivas, quien fue brutalmente linchado por una multitud en la población de Tetela del Volcán, en el estado de Morelos, en México. Un episodio criminal que se suma a la desaparición de los vallecaucano Brayan Alberto Ortegón, Rafael Muñoz Ospina y Adrián López Vélez, hombres a quienes sus familiares en Colombia les perdieron el rastro desde hace 24 días, cuando se comunicaron con ellos en Ciudad de México.

Los casos de estos hombres son de la preocupación de las autoridades tanto de Colombia como México, país que se convirtió en el tercer destino más visitado por los connacionales desde el 2017. Los colombianos son, además, la tercera nacionalidad que más viaja a ese territorio de Norteamérica desde ese mismo año, según las estadísticas del Gobierno mexicano.



Las cifras de Migración Colombia explican que a México en 2017 viajaron 771.050 colombianos y en lo corrido del 2018, con corte a julio 25, van 412.428 connacionales que tomaron destino hacia ese país.



Para Blanca Alcalá, embajadora de México en Colombia, los colombianos están llegando a su país principalmente a las ciudades turísticas de Cancún, Ciudad de México y Guadalajara, además el ‘boom’ de los viajes allí se debe a que hay muchos quienes ven en ese territorio oportunidades de estudio y otros que aportan en industrias creativas.

Sin embargo, la muerte del colombiano Ricardo Alonso Rivas y la misteriosa desaparición de los tres vallecaucanos, de cierta manera llaman la atención sobre qué está pasando con los connacionales en ese territorio.



La embajadora Alcalá manifestó que se debe reconocer que México y Colombia son muy parecidos en muchas cosas y hay situaciones que les duele a ambos países, entre esas está el crimen transnacional y el combate del narcotráfico que tienen los gobiernos son permanentes.



“Es un flagelo que a estas naciones las afecta. En ese sentido hemos encontrado a colombianos involucrados en asuntos del crimen transnacional, vertientes del narcotráfico. Lo del ‘gota a gota’, prestamistas, se insertan en algunas comunidades y en ocasiones terminan siendo desaparecidos o vinculados con otras actividades”, indicó la embajadora.



No obstante, Alcalá señaló que se debe hacer la proporción de más de 400.000 colombianos que han ido a México este año, por lo que estas situaciones terminan siendo casos aislados.



El colombiano Ricardo Rivas murió tras ser linchado por una multitud en Tetela del Volcán, ¿qué acciones está tomando el gobierno de México en este asunto?



Condenamos cualquier acto de violencia como el que sufrió Ricardo Rivas, sea de la nacionalidad que sea. Nos lastima, nos duele que haya sido un colombiano.



Se han dado instrucciones para esclarecer qué fue lo que pasó y en qué estaba involucrado esta persona. Por su puesto, se sancionará a quienes sean responsables de un acto que definitivamente reprobamos.

En la plaza del municipio fue maniatado y posteriormente linchado. Foto: Foto: tomada Facebook Fernando Baltazar

Hay colombianos quienes están involucrados en negocios de préstamos a través de una modalidad denominada ‘gota a gota’, como señalan a Riveros, ¿qué es lo que pasa con ellos?



Hay alertas que existen en materia de seguridad. Necesitamos combatir este tipo de situaciones que involucran a personas, quienes más allá de que se dediquen a actividades ilícitas, pues definitivamente deberán de ser juzgadas por la ley y no por la justicia de propia mano.



Son eventos que en ocasiones ocurren en las comunidades, pero no es la constante de lo que ocurre en todo el territorio nacional.



Es condenable lo que pasó, investigable también y se busca esclarecer qué ocurrió y tratar de que estas situaciones no contaminen las relaciones entre los países.

¿Qué delitos estarían haciendo quienes estén involucrados en ese negocio de los préstamos?



No hay líneas de investigación acerca de esto que puedan dar resultados contundentes. Lo que se está haciendo es estudiar caso a caso e ir resolviendo, para a partir de ello buscar las razones que existen.



De ninguna manera se va a estigmatizar a los colombianos y se seguirá facilitando la movilidad entre los connacionales.



¿Cuál es la situación de los colombianos quienes están inmersos en negocios del narcotráfico?



La cooperación en materia de seguridad entre ambos países es muy importante. Enrique Peña Nieto, mandatario de los mexicanos, se reunió con el presidente Iván Duque para hablar de todos los temas que al final del día hablan de una relación estratégica, que se traducen en que se tengan estos intercambios con información que resulte de relevancia en crímenes de carácter transnacional.



Se necesita tener en cuenta, además de los productores, qué hacen los países consumidores, y en ese sentido Colombia y México han tenido la capacidad para alzar la voz y poder hacer una estrategia contra esto.



¿Desde cuándo comenzó el ‘boom’ de los viajes de colombianos a México?



La eliminación de la visa a los colombianos desde el 2012 es un elemento que ha favorecido ese intercambio de aquí hacia allá y viceversa. Hoy las cifras son muy satisfactorias, pues las personas que descubren estos países se vienen incrementando.



Confiamos que esta tendencia siga creciendo y, además, consolidar a los colombianos como el tercer país que más visita a México.



En México partimos de la confianza. Son los colombianos y mexicanos buenos quienes quieren hacer ese intercambio para visitar los países.

¿Cómo es la relación de los colombianos con los mexicanos al llegar a ese país?



La relación que tienen los colombianos y mexicanos es muy estrecha, hay calidez, empatía. Hay cosas que nos identifican, la cultura, la alegría que en ambos países se expresa. México a través del mariachi o películas de los años 50 y 60 llegó a Colombia y eso le da familiaridad a esta relación.



¿A dónde están yendo los colombianos y a qué?



Los colombianos están llegado a las tres ciudades ancla del turismo. La primera es Cancún, después Ciudad de México y Guadalajara, pero alrededor de estos sitios cada día llegan más personas desde Colombia.



Además de quienes viajan por turismo, hay dos áreas que a México le satisface compartir con los colombianos: la movilidad estudiantil y las empresas.



De un lado, los estudiantes que más usan las becas que se otorgan en México son los colombianos. También hay una cifra importante a través de los intercambios académicos.



La segunda vertiente es la llegada de empresas, como en la industria de seguros, lo que habla del dinamismo de los inversionistas colombianos. Tenemos una comunidad bastante interesante a la que se suman quienes llegan a las industrias creativas.



En México ya empiezan a existir algunos restaurantes de comida colombiana. Pensamos que es grande la cantidad de colombianos quienes son gente buena, emprendedora y dispuesta a ir a trabajar.



CRISTIAN ÁVILA JIMÉNEZ

Redactor de NACIÓN

EL TIEMPO