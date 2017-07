En Bogotá, unos 6 mil venezolanos han votado plebiscito contra Maduro

La plaza de Bolívar de Bogotá, acostumbrado sitio para que los domingos se den cita los peatones, turistas o asistentes a la ciclovía, fue el epicentro de una de las mayores movilizaciones de venezolanos que acudieron a las urnas para votar por el plebiscito de la oposición con el que se intenta, entre otras, frenar la constituyente del gobierno de Nicolás Maduro.



Francis Howard, coordinadora de ese punto de votación, afirmó a ELTIEMPO.COM, que hasta el mediodía unas 6.000 personas ya habían votado en ese lugar, uno de los tres dispuestos en la capital del país.

"La convocatoria ha sido escuchada por el pueblo venezolano, ya han votado unas 6.000 personas y esperamos que para las 4 de la tarde, cuando se cierran las urnas, hayan venido más. Esta es nuestra manera de decir, no más Maduro, no más dictadura, libertad para Venezuela ya", afirmó.



En efecto, cientos de venezolanos hacen fila desde las 7 de la mañana para votar en esta consulta que, no tiene el aval del Consejo Nacional Electoral, pero que se configura como un acto simbólico en los últimos 100 días de fuertes enfrentamientos que lleva el vecino país.



"Vengo a votar por mis hijos, por mis amigos, por mis hermanos, porque necesito volver a mi país para que salgamos de la crisis en la que estamos. No necesitamos que el Gobierno frene la Constituyente, lo que queremos es que se vaya", afirmó uno de los asistentes a la marcha.



Sobre el muro que sostiene la estatua de Simón Bolívar, libertador de Venezuela y Colombia, un grupo de jóvenes acompañaban a un niño que tocaba en el violín, canciones venezolanas e incluso el himno de ese país.



Por el centro de Bogotá se podían ver a venezolanos con las caras pintadas, banderas, camiseta de la Selección vinotinto, gente de todas las edades, entusiasmados porque le apuestan a un cambio con esta consulta.



La votación no solo se realiza en más de 2.000 puntos de Venezuela sino también en 80 países del mundo que han acogido la diáspora venezolana producto de la crisis política y económica del país.



Colombia no es la excepción y cuenta con 32 puestos de votación –también llamados por la oposición puntos soberanos- en Bogotá, Bucaramanga, Medellín, Pereira, Manizales, Cartagena, Cali, Huila, Villavicencio, Santa Marta, Valledupar, Barranquilla, Cartagena, Santa Marta y hasta en Tocancipá.



Estos lugares fueron aprobados por la MUD el pasado 10 de julio.



Según datos de Migración Colombia, en el país hay 1'500.000 venezolanos. Solo hasta enero de 2017 habían ingresado al país poco más de 47 mil, aunque los registros podrían aumentar porque muchos entran y permanecen en Colombia de manera ilegal.

Puntos de votación del plebiscito para venezolanos en Bogotá Foto: Cortesía Puntos de votación del plebiscito para venezolanos en Medellín. Foto: Cortesía: Vente Venezuela Puntos de votación del plebiscito para venezolanos en Bucaramanga. Foto: Cortesía: Vente Venezuela Puntos de votación del plebiscito para venezolanos en Cali. Foto: Cortesía: Vente Venezuela Puntos de votación del plebiscito para venezolanos en Cartagena. Foto: Cortesía: Vente Venezuela Puntos de votación del plebiscito para venezolanos en Manizales. Foto: Cortesía: Vente Venezuela Puntos de votación del plebiscito para venezolanos en Pereira. Foto: Cortesía: Vente Venezuela

¿Cómo votar?

Los venezolanos que estén en Colombia, no importa si tienen residencia permanente, si tienen sus papeles en regla o no, si están de vacaciones o si están de tránsito podrán acercarse a los puestos de votación con la cédula y el pasaporte –aún si están vencidos- para depositar la papeleta.



“La gente llega con sus documentos, los presenta en la mesa, allí van a estar diferentes delegados voluntarios que revisarán los datos, que a su vez dejarán consignados en una planilla. Esa información quedará completamente confidencial. Luego le entregarán el papel de votación”, explicó a ELTIEMPO.COM Gisela Matomoros, la coordinadora de Vente Venezuela en Colombia, el partido de la popular política María Corina Machado y que también pertenece a la MUD.



Los votantes deberán responder tres preguntas con dos posibles respuestas: Sí o No.



1. ¿Rechaza y desconoce la realización de una constituyente propuesta por Nicolás Maduro sin la aprobación previa del pueblo de Venezuela?



2. ¿Demanda a la Fuerza Armada Nacional y a todo funcionario público obedecer y defender la Constitución del año 1999 y respaldar las decisiones de la Asamblea Nacional?



3. ¿Aprueba que se proceda a la renovación de los Poderes Públicos de acuerdo a lo establecido en la Constitución y a la realización de elecciones libres y transparentes, así como a la conformación de un Gobierno de Unión Nacional para restituir el orden constitucional?

Estas son las tres preguntas que responderán los venezolanos que participen de la jornada del plebiscito este domingo. Foto: Facsímil de la papeleta para este domingo.

Los puestos de votación estarán abiertos desde las 7 de la mañana y hasta las 4 de la tarde. Según Matomoros, se espera que el conteo se haga el mismo día y que los resultados se entreguen apenas unas horas después de que se cierren las mesas.



“Este será el acto de rebeldía más grande en 18 años de dictadura. Saldremos de manera masiva y organizada cerrando la primera fase de lucha para honrar a los 95 asesinados que llevamos en estos 100 días de protesta”, afirma Matamoros.

'La hora cero'

En efecto, la oposición sabe que este plebiscito es solo un acto simbólico que no tiene un efecto legal. No obstante, algunos políticos, como el diputado opositor Luis Florido, han indicado que pese a que la consulta no tenga el respaldo de la CNE debería tener un “carácter vinculante” para el gobierno de Maduro.



Florido, del partido Voluntad Popular (VP), explicó que la consulta está amparada por el artículo 70 de la Carta Magna, que establece que "la consulta popular" y otros "medios de participación y protagonismo del pueblo" serán de carácter "vinculante".

Incluso la Organización de Naciones Unidas (ONU) instó el viernes a las autoridades del vecino país a respetar los resultados de esa votación.



Naciones Unidas "exhorta a las autoridades a respetar los deseos de quienes quieren participar" en la consulta popular simbólica que organiza la oposición el domingo, dijo Liz Throssel, portavoz del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.



Para el representante permanente de Venezuela ante la ONU en Ginebra, Jorge Valero, este llamado "pareciera avalar o respaldar la pseudo consulta", cuya intención, dijo en un comunicado, "no es otra que conformar un gobierno paralelo al margen de toda legalidad".



Vinculante o no, legal o no, la oposición parece estar decidida a sacar al chavismo del poder y por ello se mueve con fuerza el movimiento de “la hora de cero”.



Aunque no se conoce muy bien de qué se trata, y se ha intentado manejar el tema con mucho hermetismo, varios ya hablan de que el próximo lunes 17 de julio comenzará “el principio del fin de Maduro”.



Sería, según ha trascendido, la segunda fase de la lucha dada en los últimos tres meses.



"Es hora de que este narcogobierno caiga, el 17 de julio un trancazo general nacional sin retorno. Hora cero, la consulta popular se hará con dignidad", declaró el viernes desde la plaza Altamaria de Caracas, el piloto Óscar Pérez, acusado de terrorismo por atacar al Tribunal Supremo de Justicia y quien apareció por algunos instantes en una marcha opositora.



En redes sociales, varios usuarios también han hecho eco de este llamado impulsado principalmente por el movimiento Vente Venezuela.

Hay momentos decisivos que cambian la historia. El nuestro llegó. Es ahora. #LaHoraCero pic.twitter.com/nXg4bnYUDH — María Corina Machado (@MariaCorinaYA) 8 de julio de 2017

A partir del día Lunes 17 de Julio el País Venezuela No Aceptará más Represion.Apelaremos a la Defensa Propia.Abajo Cadenas,muera l opresión — LetaDoc (@letadoc) 15 de julio de 2017

Llegó el momento de dar el paso final para salir de esta dictadura. El 17 de julio amanecerá una nueva Venezuela. ¡Viene #LaHoraCero🆘🇻🇪🆘 — Adamsito Lopez (@AdamsitoL) 7 de julio de 2017

Se espera que la mayor concentración de venezolanos se dé en la plaza de Bolívar de Bogotá. ELTIEMPO.COM estará este domingo en ese lugar y en un punto de Medellín haciendo un Facebook Live para transmitir todo lo que ocurra en esta votación.



