Puente Mariano Ospina Pérez, en Norte de Santander, en riesgo de caída

El puente Mariano Ospina Pérez, que atraviesa el río El Zulia, en Norte de Santander, podría sufrir un colapso si no se decreta, lo más pronto posible, la restricción del paso vehicular, para completar las labores de reforzamiento estructural que adelanta la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI).

Esta advertencia la formuló la concesionaria San Simón, encargada de la intervención, en un oficio que fue remitido a la Gobernación de Norte de Santander a fin de solicitar la expedición del decreto en el cual se contemple una restricción total del paso vehicular, durante un lapso de 45 días, para recubrir la fachada de esta estructura con un metal más resistente y mejorar sus puntos de anclaje, con la inclusión de nuevos cables tirantes.



“Teniendo en cuenta que no ha sido posible concretar una fecha en cierre de este puente, entre Cúcuta y el municipio de El Zulia, es nuestro deber informar el riesgo de seguir postergando los trabajos de cambio de losa, ya que los cables adicionales instalados a la estructura no se encuentran tensionados al 100 por ciento (…). No se puede poner en riesgo la vida de los usuarios”, señala el documento.



Según las autoridades viales del departamento, la determinación de dilatar la restricción vehicular fue adoptada como un compás de espera mientras la Gobernación culmina las obras de adecuación en las rutas alternas: Urimaco-San Cayetano y Cúcuta-Puerto Santander.



CÚCUTA