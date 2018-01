Desplome de puente deja 9 muertos en vía al Llano

“Todo el mundo empezó a gritar que se estaba cayendo el puente, no tuve tiempo de nada más hasta que sentí el golpe en la cabeza”, relata Luis Alvarado, un obrero de 23 años que resultó herido durante la caída de una parte de la estructura del puente Chirajara, en Guayabetal, Cundinamarca, que hace parte de las obras de construcción de la doble calzada Bogotá-Villavicencio.



Luis fue golpeado por una de las guayas que sostenía la estructura que colapsó al mediodía de este lunes y dejaba, hasta la noche de este lunes, nueve trabajadores muertos y 8 heridos.

José Antonio Gaviria, otro de los obreros que se encontraba cerca del lugar, manifestó que una nube de polvo gigante se levantó sobre la zona.



“Yo llegué ayer de Medellín, donde estaba tomando mi tiempo de descanso, y hoy me reintegré a las labores. Estaba cerca del sitio cuando escuché el ruido y me di cuenta de que era la parte del puente que se había caído”, señaló Gaviria, al tiempo que dijo que es increíble que una obra de esa magnitud se haya ido al piso, pues desde abril del 2016 se venía trabajando en este proyecto sin ningún contratiempo.



Gaviria manifestó que gran parte de las víctimas eran soldadores, pues eran los que en ese momento se encontraban trabajando en la unión del hierro que luego sería cubierto con el concreto.



El puente iba a ser entregado en junio como parte de esta vía 4G, adjudicada al consorcio Coviandes por un valor total de 3,1 billones de pesos. La estructura está diseñada para tener una longitud de 446 metros y se encuentra a 286 metros de altura.



En esta obra trabajan alrededor de 160 personas; sin embargo, el cabo John Fredy Agudelo, de Bomberos de Cáqueza, señaló que en el lugar estarían trabajando entre 20 y 30 personas en el momento del colapso.



Al lugar llegaron unidades de rescate de Coviandes, Coviandina, personal del Cuerpo de Bomberos de Guyabetal, Villavicencio, Caquezá y otros organismos de socorro a nivel nacional.

Trasladan heridos

Sobre las 6 de la tarde se suspendieron las labores de búsqueda en la zona y se retomarán en la mañana de este martes, pero por el momento no se confirman desaparecidos, pues no había muchos trabajadores en ese momento sobre el puente ya que estaban recibiendo una capacitación de seguridad industrial.



Coviandes señaló que se realizará una investigación para determinar las causas del accidente, pero indicaron que ayer su prioridad eran las víctimas y atender a los heridos.



Gloria Vargas, docente de la Escuela Chirijara, señaló que varios habitantes de la zona colaboraron en las labores de rescate.



“La gente corría de un lado a otro, fue algo muy triste porque la estructura no se veía débil”, manifestó Vargas.



William Valencia Campos, presidente de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, capítulo Meta, dijo que esta tragedia es un desastre para la ingeniería local, nacional y mundial “porque un colapso de un puente así no se da todos los días y más aún cuando era un puente que ha sido tan esperado por la región y el país en la doble calzada de la vía al Llano”.



Viviana Clavijo, gerente del Hospital San Rafael de Cáqueza, informó que a la entidad ingresaron siete personas con lesiones, principalmente, en tejidos blandos, y que uno de ellos, Emigdio Bernal Rojas, fue remitido al Hospital de la Samaritana en Bogotá, debido a que presenta un trauma craneoencefálico.



Dos obreros fueron dados de alta en la tarde de este lunes.

Coviandes lamentó el accidente y la muerte de 9 trabajadores

Por intermedio de un comunicado, Coviandes S. A., la concesionaria del puente que se desplomó en la vía entre Bogotá y Villavicencio, lamentó el siniestro, al tiempo que dejó claro que esperará la investigación del hecho en el que perdieron la vida nueve trabajadores de la obra.



El siguiente es el texto del mensaje:“Coviandes S.A. informa que el día de hoy aconteció un siniestro en la segunda calzada del tramo medio de la carretera Bogotá Villavicencio a la altura de Chirajara. El concesionario lamenta profundamente informar que en dicho siniestro perecieron nueve colaboradores de las compañías Gisaico S. A. e Icmo S. A. S., subcontratistas de la obra.



Coviandes, sus asociados, junta directiva y colaboradores expresan sus más sentidas condolencias a los familiares de las víctimas, señores:



Giovany Monroy Zapata

Jair Alexánder Castro

Jorge García Beltrán

Jesús Elkin Salas

Alberto Antonio Calle Ortiz

Julio Roberto Salgado Alfonso

Gildardo Jiménez

Giovany Quiroz

José Álvaro Bertel



Igualmente, la concesionaria se solidariza con los trabajadores que resultaron heridos quienes están siendo atendidos en diferentes centros de salud de la región.

La prioridad de Coviandes en estos momentos es prestarles atención a las familias de los afectados.



Coviandes agradece la colaboración de todos los organismos de socorro, médicos y expertos técnicos que desde el momento en el que sucedió el siniestro han acompañado a la concesionaria en las labores de rescate y atención.



A partir de hoy se están desplazando expertos al lugar de los hechos quienes investigarán las causas de este lamentable suceso.



La concesionaria está presta a atender cualquier requerimiento de las autoridades competentes”.

Pólizas están aseguradas

El ministro de Transporte, Germán Cardona, aseguró este lunes en rueda de prensa que “la empresa concesionaria (Coviandes) cuenta con todas las pólizas de seguros y garantías para asumir el costo del puente, incluyendo el apoyo a las familias”. Y agregó que desde el consorcio están esperando la llegada de las compañías aseguradoras, “que no solamente estarán encargados de la tragedia por la falla de la obra, sino también en el apoyo a todas las familias de las personas que allí resultaron afectadas”.



EL TIEMPO pudo establecer que una de estas compañías es QBE Seguros, que comenzará a investigar lo sucedido, en conjunto con las autoridades, el concesionario y la interventoría.



A su turno, Dimitri Zaninovich, presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), explicó que se trata de un contrato que debía entregar las obras en junio de este año, “e iba más avanzado en la obra”.



REDACCIÓN NACIÓN