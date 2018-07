Descubra con este test qué tan adicto es al celular

En Colombia hasta finales del 2017 había 62.222.011 líneas de telefonía móvil, según las cifras del Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC). Esto quiere decir que resulta casi que una rareza hallar a alguien sin un teléfono celular en el país.

El uso de los celulares inteligentes se convirtió, para muchos, en una necesidad que podría ser una adicción. Se trata de la nomofobia, término que significa “no-mobile-phone phobia”; es decir, la dependencia al teléfono móvil llevada al extremo.



Por eso, si usted es de quienes se la pasa revisando el celular constantemente en el día, le representa ansiedad no informar a través de redes sociales qué es lo que está haciendo, le produce molestia que una aplicación no abra o simplemente que se vaya a acabar la batería del móvil debe tener cuidado, pues podría estar experimentando algunos síntomas de la nomofobia.



Para Raúl Ortiz, magíster en prevención y tratamiento de conductas adictivas y director de la Fundación Criar, centro de rehabilitación situado en Bogotá, la nomofobia es una adicción de las denominadas no químicas, la cual se puede medir en leve, moderada o severa.



La siguiente prueba está basada en la investigación Explorando las dimensiones de la nomofobia, elaborado por la Universidad de Iowa.



Este instrumento fue desarrollado a partir de estudios llevadas a cabo en estudiantes de pregrado universitario del medio oeste de los EE. UU., esta investigación contó con la elaboración de un cuestionario que mide la nomofobia.



Recuerde que esta es una adaptación general, para someterse a una prueba más profunda sobre este tema consulte a un profesional.Esta prueba tiene una escala del 1 a 7, siendo 1 la menor en cuanto a la situación que se le pregunta y 7, el acuerdo máximo frente al interrogante. Consulte su resultado.

El especialista de la Fundación Criar señaló, además, los criterios que miden este índice de severidad, los cuales son diagnosticados durante un periodo continuidad de 12 meses.

La tolerancia: esto quiere decir que la persona sienta la necesidad de incrementar la cantidad de tiempo para sentirse satisfecho. Él tiene que estar más tiempo en el celular para aumentar sus niveles de satisfacción.

La abstinencia: cuando una persona no puede usar el aparato hay un síndrome característico, como por ejemplo alguna ansiedad, agitación sicomotriz, comportamientos excesivos acerca de lo que está pasando en las redes sociales o para saber quién le escribió.

Las fantasías: las personas que tienen movimientos involuntarios en el teclado del dispositivo, pero sin que tengan el aparato en las manos.

La frecuencia: cuando se accede a las redes con más frecuencias y periodos más prolongados que los que se tenía antes. Es decir, antes el uso era de 2 horas y ahora se pasó a las 6 horas, por ejemplo.

Los deseos persistentes: llevar el celular a la cocina, llevarlo al baño, llevarlo a todas partes. No lo ve y entra en agitación.

Para todo: emplear el dispositivo para cada actividad que se realice, desde usarlo para comprar, un domicilio y todo tipo de asuntos. Relacionar su uso hasta llevarlo a la obsesión.

Desplazamiento de actividades: cuando las actividades sociales, ocupacionales, recreativas o familiares empiezan a disminuir paulatinamente a causa de que la persona está pendiente del dispositivo.

La persistencia: la persona continúa con todos estas acciones y hace caso omiso a estas señales de advertencia.

