'Construcción de la Miel 2 será diferente a la de Hidroituango'

La Gobernación de Caldas socializó los avances que ha tenido el proyecto de la Hidroeléctrica Miel 2. El gobernador, Guido Echeverri Piedrahita, anunció que la generadora de energía será del departamento con ayuda de una inversión externa, pero no se venderá en su totalidad como se contempló antes.

La Miel 2 está localizada en el oriente de Caldas, con influencia en los municipios de Samaná, Victoria y Marquetalia, necesitará 5.222 metros de vías nuevas, por lo que se espera que haya amplia ocupación de la mano de obra local. Esta generadora tomará 36 meses de construcción y producirá 120 Megavatios, cantidad con lo que se podría brindar servicios de electricidad a aproximadamente 15.000 hogares.



La iniciativa ya tiene aprobada la licencia ambiental, los estudios y diseños requeridos para iniciar la construcción. De acuerdo con lo indicado por el Gobernador, solo resta evaluar en la Banca de Inversión el costo real (que se calcula en $250 millones de dólares), los dividendos que dejará para el departamento y el método de financiación qué más le conviene. “Esta obra es una apuesta al futuro energético del país. Con lo que sucedió en Antioquia, queda un gran vació que esta hidroeléctrica podría ayudar a suplir", agregó Echeverri.



Al respecto del riesgo ambiental y social que representan este tipo de intervenciones en los recursos naturales, el mandatario aseguró que el contacto con la ciudadanía del sector es “permanente” y que se mantendrá durante todo el proceso, pues “cualquier decisión tendrá que pasar obligatoriamente por garantizar la sostenibilidad social y ambiental del proyecto”.



Luz Stella Cardona, gerente de Inficaldas, aclaró que esta construcción no es la misma que se realizó en Hidroituango, que existirán riesgos, pero no en la misma escala. “La Miel 2 se construirá a ‘filo de agua’, lo que implica que no represará agua y trabajará de acuerdo al requerimiento diario. Cuando la planta esté en pausa el río seguirá su cauce natural lo que no permitirá grandes cantidades de agua retenida”, expresó.



Cardona agregó que "no habrá inundación de terrenos ni represamiento de agua. Tampoco existe riesgo de inundación de población río abajo ni se hará desplazamiento de población. Ambos proyectos son muy diferentes en concepción y construcción".



En cuanto a la sostenibilidad ambiental del proyecto, la administración departamental aseguró que hubo “rigurosidad” en la aplicación de la licencia y que “garantizará” su caudal ecológico con la preservación de especies vegetales y animales y una compensación que incluya reforestaciones y manejo paisajístico en la zona.



La Hidroeléctrica se encuentra desde el pasado 22 de mayo en el Registro Nacional de Proyectos de Generación, lo que la pone a disposición futura de requerimientos energéticos del país y contribuye a la aceleración de su puesta en marcha, que se estima para enero de 2022.