A 4 años de su planeación, proyecto de acueducto en Cúcuta no despega

Cuatro años después de la firma del Conpes 3798 de enero de 2014, en el cual se fijó el margen de financiamiento por un monto cercano a los 400.000 millones de pesos para la construcción de un acueducto metropolitana en Cúcuta, las obras de este megaproyecto aún no han iniciado.

Esta semana, la Gobernación de Norte de Santander, encargada de contratar los trabajos junto con Ecopetrol y el Gobierno Nacional, apenas radicó las solicitudes de licencias ambientales y concesión de agua para captar 2,95 metros cúbicos por segundo del río Zulia.

El inicio de la etapa contractual, prevista para agosto de este año, depende en gran medida de la aprobación de la Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental (Corpornor) a estos requerimientos ambientales que están centrados en tres frentes: concesión de agua, aprovechamiento forestal y ocupación del cauce.



“Recibimos formalmente la solicitud de las licencias ambientales que corresponden a los tres subproyectos (…) En los próximos días haremos la debida verificación de los requisitos para generar la liquidación correspondiente y otorgar el auto de inicio que pondría en marcha esta construcción”, indicó Gregorio Angarita, director de la autoridad ambiental.



De acuerdo con el funcionario, este afluente posee un caudal de 40 mil litros por segundo, de los cuales 25.000 conforman el sistema de riego del río Zulia, que garantiza el suministro de agua para actividades económicas y algunos acueductos locales.

El aprovechamiento del recurso se busca ampliar para abastecer del líquido vital a esta infraestructura comprendida por tres subproyectos que contemplan como objetivo ampliar algunas plantas de almacenamiento ubicadas en el área metropolitana de Cúcuta.



Sin embargo, este proceso de intervención en el cuerpo hídrico ha levantado ampolla entre varios sectores económicos. El vocero del Comité Integremial de Norte de Santander, Andrés Hoyos, fue enfático en afirmar que el aprovisionamiento de este caudal podría vulnerar el cauce ambiental del río.



“Ellos dicen que el afluente lleva 50 metros cúbicos por segundo, pero no tienen en cuenta que en algunas épocas del año, sobre todo en estiaje, el caudal no supera los 5 metros cúbicos. Y si tenemos en cuenta el sector industrial allí asentado demanda 14 metros cúbicos, no sabríamos entonces cómo atender esta situación que puede desencadenar en graves emergencias”, indicó el líder gremial.Otro reparo planteado por Hoyos tiene que ver con la tardanza en la solicitud de estos permisos ambientales, cuyo trámite empezó a surtirse cuatro años después de la gestación de este proyecto.

Por su parte, el gobernador de Norte de Santander, William Villamizar Laguado, reiteró en un evento de socialización de la iniciativa que las obras ya son una realidad y cuentan con una fecha de finalización para el año 2020. Ecopetrol estima que durante estos trabajos se van a generar cerca de 1.000 empleos.



“El acueducto metropolitano es una realidad. En esta reunión se presentaron todos los aspectos técnicos de las tres fases de esta megaobra. El primero arranca en Termotasajero, que llevará el agua hacia la planta El Portico. Otro que sale de esta zona hacia Los Patios y Villa del Rosario. Gracias a esta infraestructura tendremos el agua potable para estas comunidades y Cúcuta de forma permanente”, puntualizó el mandatario.

En @GoberNorte afirmamos que, teniendo en cuenta la consecución de las obras del Acueducto Metropolitano, se puede avanzar en forma simultánea porque están en sitios diferentes, y eso ayuda a que el proyecto finalice antes de 2020, lo que podría dar mayor beneficio. pic.twitter.com/n2ZniGuUsf — William Villamizar (@WilliamNdeS) 16 de mayo de 2018

