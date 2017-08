'Armero' se proyectará en Festival Internacional de Cine de Santander

Esta noche no será una más en la vida del cineasta santandereano Christian Mantilla. En la sala cinco de Cine Colombia del Cacique Centro Comercial en Bucaramanga, se proyectará por primera vez su película ‘Armero’.

Con ella pretende hacerle un homenaje a las víctimas de la mayor tragedia natural que ha tenido Colombia y a su vez contar algo diferente a lo que usualmente se ha visto en los medios de comunicación.

Tras casi una década de esfuerzo, por fin su cinta verá la luz. El 13 de noviembre de 2005, cuando se cumplían 20 años de la avalancha que destruyó el municipio tolimense y dejó 23.000 víctimas, estaba en su casa en Los Ángeles (Estados Unidos) viendo los múltiples reportajes sobre la noticia. De ahí nació la idea de relatar algo diferente para no mostrar año tras año la misma historia de muerte y tristeza que embargó al país.



La trama está enfocada en el romance entre Omaira y Ramiro, un joven matrimonio que lucha por lograr el sueño de ser padres en medio de sus problemas económicos. Además, en el pueblo ya se rumoraba que podría haber una erupción del volcán Nevado del Ruiz, pero no se habrían tomado las medidas necesarias.



“La protagonista se llama Omaira, pero no es la niña que se hizo famosa a nivel mundial. La historia de la película es real y fue de una crónica periodística que leí hace un tiempo. En 2010 llegué a Colombia con la idea de hacer la película en seis meses, pero llevo más de seis años acá para sacar adelante el proyecto porque quiero darle ese regalo a los armeritas”, aseguró el creador de ‘Armero’, Christian Mantilla.



Durante la hora y 38 minutos que dura la producción, el espectador apreciará una mirada diferente porque no se comenzará con la avalancha y se iniciará con la vida de los habitantes antes de que ocurriera la catástrofe.



Las grabaciones comenzaron en el 2010 y terminaron hace casi dos años. Debido a los problemas económicos y la falta de apoyo que tuvo, el estreno se fue aplazando, pero este 21 de septiembre llegará oficialmente a las carteleras nacionales.



La entrada a la proyección este miércoles es gratuita.



BUCARAMANGA