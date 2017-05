Con la ayuda de la comunidad, reportamos protestas en el Chocó

10 de mayo 2017 , 10:44 a.m.

Lo primero que señalan los chocoanos cuando se les pregunta por el paro que se realizará el 10 y 11 de mayo, es que las cosas que piden son luchas por las que no debería protestarse. Agua, energía y vías son algunas de sus peticiones.



No obstante, también reconocen que la protesta ha sido la única forma que han encontrado para comunicarse con lo que ellos llaman "un gobierno centralista que no ha cumplido con los acuerdos del paro que se realizó en 2016".

Con la ayuda de un grupo de ciudadanos, realizamos este cubrimiento minuto a minuto de las protestas en Chocó.

