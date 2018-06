La 'rebelión' de Córdoba contra Electricaribe

El inconformismo por los apagones llevó incluso a la destrucción de las sedes de Electricaribe en los municipios de San Bernardo del Viento y La Apartada, en Córdoba, donde los manifestantes protestaron porque el apagón duró cerca de 15 horas.

Todo comenzó el domingo pasado en horas de la madrugada, cuando un aguacero acompañado de fuertes brisas provocó apagones. Electricaribe, como es costumbre, argumentó que la fragilidad del sistema de redes sufrió daños que causaron las fallas del fluido.



Sin embargo, pasadas 12 horas no se restablecía el servicio eléctrico, lo que originó protestas en los municipios Buenavista, La Apartada, Lorica, Ciénaga de Oro y San Bernardo del Viento, en Córdoba.



A través de un comunicado de prensa, Electricaribe rechazó los desmanes y los consideró como vandalismo, al tiempo que pidió paciencia a la comunidad para normalizar el fluido.



Liliana Barrios, gerente regional de la empresa en Córdoba, dijo que este tipo de actos dificulta la gestión de la empresa, tanto en los municipios que resultaron afectados como en las poblaciones circunvecinas.



“Estamos evaluando conjuntamente con la empresa encargada del centro de atención el monto de los daños presentados”, dijo Liliana Barrios, tras anunciar acciones legales en contra de quienes participaron en los destrozos.



La vocera agregó que los desórdenes se presentaron en momentos en los que había una falla eléctrica que afectaba a La Apartada y al municipio de Ayapel, que estaba siendo atendida por técnicos de Electricaribe.



Para el caso de San Bernardo del Viento, los manifestantes llegaron en grupo a las oficinas, donde los trabajadores tuvieron que desocupar para no ser agredidos.



La Policía tuvo que utilizar escuadrones del Esmad para recuperar la normalidad en las vías que fueron taponadas en los cuatro puntos más importantes de ingreso a Montería.



La Gobernadora de Córdoba encargada Sandra Devia Ruiz, lamentó lo sucedido pero dijo que la tranquilidad ciudadana ajena a los problemas de energía eléctrica no puede sufrir por los mencionados bloqueos. También instó a Electricaribe a reforzar las labores que permitan normalizar el servicio.



Gudilfredo Avendaño Méndez

Especial para EL TIEMPO