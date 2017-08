Protesta minera tiene bloqueada a Remedios, Antioquia

Lo primero que encuentra una persona que llega a Remedios es una vía bloqueada con árboles, palos, piedras y alambres, una camioneta Nissan incinerada atravesada en la calle, botellas de vidrio reventadas, gente corriendo de un lado para otro y encapuchados pendientes de quién entra y quién sale.

Muchos de esos encapuchados son pequeños mineros del noreste de Antioquia que completaron 13 días en un paro que ya deja 10 civiles heridos, 6.000 niños desescolarizados, 150 locales cerrados, desabastecimiento de alimentos y un hospital que podría entrar en emergencia por escasez de medicamentos. Y como si fuera poco, el municipio está incomunicado con Vegachí y Segovia y con el bajo Cauca.



Dager Pérez Ruiz, coordinador del hospital San Vicente de Paúl, de Remedios, explicó que tras el paro tienen todos los servicios abiertos: emergencias, farmacia, hospitalización y laboratorio, pero que escasean los insumos.



No obstante, teme que el bloqueo afecte el refuerzo del material médico que está en camino y espera que los manifestantes respeten los carros que van con logos de misión medica.



La alcaldesa Lucía Carvajal explicó que en el municipio hay unos 11.000 mineros informales y que en los primeros 11 días del paro hubo tranquilidad, pero el pasado lunes los protestantes se enfrentaron con el Esmad. “El día 12 fue el más violento, hubo siete heridos; entre ellos, niños. Quemaron un carro que puso en riesgo a muchas viviendas”, contó Carvajal.



La alcaldesa dijo que la inconformidad de los mineros es por una norma que se tramita en el Congreso y que prohíbe el mercurio y judicializa a quienes lo usen y a quienes extraigan el metal con explosivos.



La mandataria agregó que si bien la salida es formalizar los títulos, la ley busca formalizar toda la cadena productiva del oro, legalizar las licencias ambientales y exige requisitos imposibles de cumplir para los pequeños mineros.



John Jairo Uribe, minero y concejal de Remedios, aseguró que la inconformidad del gremio es porque el país “trata de ilegales a los mineros ancestrales, el Gobierno los estigmatiza y se tramita un proyecto para judicializar a quienes trabajen con mercurio”. Uribe además dijo que la protesta se desató porque la multinacional Gran Colombia Gold reclama unos predios de mineros ancestrales.



“Nuestra labor está en riesgo, las normas perjudican directamente al pequeño minero y benefician a las multinacionales; prohíben el mercurio y no nos dan alternativas para trabajar”, advirtió Gonzalo Murillo, uno de los mineros tradicionales. Murillo afirmó que no pueden comercializar el metal porque las compraventas tienen la orden de no negociar con los mineros informales.



El martes, el gobernador Luis Pérez instauró un toque de queda, anunció una recompensa por información sobre los autores de los desmanes y propuso una mesa de diálogo.

La minería formal alzó su voz

Unos 500 trabajadores de empresas mineras formales, de carbón, oro, níquel y esmeraldas, llegaron el martes a Bogotá y alzaron su voz contra la estigmatización de una industria legal que le aporta ingresos al país y que se ha visto perjudicada por las explotaciones ilegales.



El viceministro de Minas, Carlos Cante, dijo que es necesario que el país entienda que no se puede caer en la contradicción de minería y agua. “Esta industria ha construido más de 7.000 kilómetros de vías e instituciones de salud y educación”, dijo.

Y la presidenta de la Agencia Nacional de Minería, Silvana Habib, invitó a defender el sector y luchar contra la minería ilegal. “La minería bien hecha sí es posible”.



DEICY JOHANA PAREJA

Enviada Especial de EL TIEMPO