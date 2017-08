Protesta tras la captura de exguerrillero en Tumaco

25 de agosto 2017 , 01:30 a.m.

Exguerrilleros de las Farc que se encontraban concentrados en una zona de capacitación cerca de Tumaco, Nariño, salieron el jueves en la noche a protestar tras la captura de uno de sus compañeros por la Policía.

Un habitante del municipio le contó a EL TIEMPO que unos 50 excombatientes salieron con banderas blancas desde la zona rural de Tumaco y se ubicaron frente a las instalaciones de la Fiscalía para exigir que el capturado sea regresado a la zona.



“El muchacho había salido a una misión, como otras veces y cerquita como a cinco minutos lo capturaron. Estamos en un proceso y organizando papeles, entonces no deberían capturar la gente”, manifestó uno de los excombatientes.



El exgerrillero agregó que si no se libera al hombre, los demás miembros de las Farc abandonarán la zona capacitación como gesto de protesta. “Lo tienen que entregar y si no nos toca buscar para donde irnos”.



