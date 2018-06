Denuncian manipulación para elección de director del Sena en Santander

El sindicato de trabajadores de Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) en Santander, adelanta una protesta en la sede de la entidad en Bucaramanga a través de la cual busca denunciar la existencia de una presunta irregularidad en el proceso de selección que se lleva a cabo para elegir el nuevo director de esa regional.

El cargo se quedó disponible en octubre de 2017, luego que David Hernando Suárez, quien fungía en ese puesto, fuera declarado insubsistente por la Dirección Nacional del ente educativo.

Aunque nunca se conocieron oficialmente las razones que motivaron su salida, trascendió que esta estuvo relacionada con presuntas presiones que se venían ejerciendo sobre contratistas e incluso aprendices de la entidad, quienes estaban siendo obligados a recoger firmas para avalar la entonces candidatura a la Presidencia de Germán Vargas Lleras.



Desde la salida de David Hernando Suárez, cuatro personas han ocupado ese puesto por encargo.



Según José Wilson Carrero, presidente del sindicato en Santander, desde la Dirección Nacional del Sena se pretende imponer un director para esa regional y por ello, en el actual concurso se han manipulado las pruebas para favorecer a un aspirante.



De acuerdo con la denuncia, entre los candidatos se encuentra Andrés Camilo Pardo Jiménez, asesor privado del director nacional de la entidad, José Antonio Lizarazo, quien señalan “ha tenido un puntaje extraordinario de 96 puntos sobre 100, una calificación que nunca en la historia de las convocatorias y exámenes de las regionales se había presentado”.



El líder sindical dijo que Pardo Jiménez, a quien señala de no cumplir con los requisitos para ocupar ese cargo público, ya está dentro de la terna entre la que el gobernador de Santander, Didier Tavera, deberá eligir al encargado de dirigir la regional. Esta baraja de aspirantes la integran Leonardo Hernández, director del Sena en Piedecuesta y Orlando Ariza Ariza, del Sena en Vélez.



"Él estuvo encargado tres meses de la regional del Sena, pese a que no tenía ni un mes de estar trabajando en la entidad. Hay un manual de funciones que establece los requisitos que hay que cumplir para ser directivo, sin embargo, la Dirección nacional sigue insistiendo, de manera que ya está en la terna", precisó Carrero.



La denuncia frente a las anomalías evidenciadas ya fue interpuesta ante el Tribunal de Cundinamarca.



La Dirección Nacional del Sena aún no se pronuncia frente a las denuncias expresadas por el sindicato.



BUCARAMANGA