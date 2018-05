Estudiante se baja de árbol tras acuerdo de siembra en Bucaramanga

El alcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández, salió en defensa de la reactivación de las obras del intercambiador del Mesón de los Búcaros, hoy centro de la polémica, pues su continuidad, después de tres años de parálisis, implicó la tala, hasta el momento, de más de 80 árboles que estaban en un predio de la Escuela Normal Superior de la ciudad, hecho que desató protestas de estudiantes y ambientalistas.

De acuerdo con el mandatario, la administración municipal ha sido respetuosa ante las decisiones tomadas por los jueces en el marco del proceso jurídico que se abrió por la intervención del sector de la institución educativa y la afectación que esta generaría en el bosque allí existente.

En el 2014 una medida cautelar determinada por el Juzgado Tercero Administrativo de Bucaramanga, en razón a una acción popular interpuesta por los padres de familia del colegio, frenó la obra. Sin embargo, este año, un fallo de segunda instancia del Tribunal Administrativo de Santander resolvió levantar la medida cautelar y le dio vía libre a la intervención del predio para la culminación del intercambiador que debió entrar en servicio el 9 de noviembre de 2015.

“El Juez, a través de unas acciones populares, nos dijo en primera instancia que paráramos la obra y nosotros respetamos la decisión. Es decir, la comunidad se fue por la vía judicial. La Alcaldía apeló y el Tribunal Administrativo de Santander, en segunda instancia, dio vía libre para continuar el proyecto”, dijo Rodolfo Hernández.



Según la Alcaldía, la obra a la fecha, tiene un avance del 89 por ciento y en ella se han invertido cerca de 72 mil millones de pesos.



Con los trabajos se quieren habilitar ejes viales nacionales y mejorar la movilidad urbana en la zona. En cuatro meses se entregarían parte de estas intervenciones.



“Para cumplir con los diseños nos tocó tumbar los árboles. Nosotros les ofrecimos a la Escuela Normal que administren la plazoleta. Se les propuso construir un ágora y un teatrino en el sitio. Asimismo se les sembrarán árboles de 2,5 metros de altura y prado japonés. Nosotros estamos cumpliendo con lo que ordenó el juez”, agregó el burgomaestre.

Sin embargo, mientras el alcalde defiende estar actuando conforme a lo dispuesto el marco de un proceso judicial, la contraparte señala que hay otras instancias a las que se recurrió, como el Consejo de Estado, las cuales aún no han tomado decisiones al respecto.



Según el concejal Jorge Flórez, se interpuso un recurso extraordinario ante ese órgano “y es posible que en los próximos meses el Consejo tome una decisión ratificando lo que dijo el Tribunal o al contrario diciendo que no, que no tenían razón y que tenía que protegerse el corazón verde de La Normal”.



En un acuerdo de 14 puntos establecido este martes entre la Alcaldía y opositores de la obra vial, se logró levantar un plantón que se concentraba en la zona donde se produce la tala y que obstruía la realización de trabajos.



David Carvajal, un joven de 29 años, quien durante más de 40 horas estuvo trepado en un árbol en señal de protesta, accedió a bajar del mismo.

Carvajal había decidido subirse al árbol luego de que la Alcaldía de Bucaramanga empezara, el sábado pasado, con la tala de 98 planta para construcción de intercambiador. Foto: Jaime Moreno/ EL TIEMPO

Entre los acuerdos pactados, se encuentra la arborización de la rotonda del intercambiador con senderos ecológicos y una compensación con mejoramientos de infraestructura de la Escuela Normal, entre ellas las redes hidráulicas, el auditorio, espacios deportivos y zonas infantiles.



BUCARAMANGA