Este miércoles, Barrancabermeja marcha por la refinería

En la tarde de hoy funcionarios de la Alcaldía de Barrancabermeja, representantes de los sectores empresarial y gremial, y la fuerza social del municipio participarán en una marcha promovida desde la administración y la Unión Sindical Obrera (USO) para insistir en la modernización de la refinería.

Líderes religiosos y de varios movimientos políticos confirmaron su presencia en la marcha que comenzará a las 4 de tarde en el parque Camilo Torres y terminará frente a la entrada principal de la refinería, la cual estará muy custodiada por la fuerza pública.

Según los promotores de la protesta, esta tiene como propósito evitar que Ecopetrol chatarrice el complejo por la falta de modernización, sin embargo, desde la estatal petrolera niegan que eso vaya a suceder.



Darío Echeverri, alcalde del municipio santandereano, comentó que se contempla la posibilidad después de la marcha, convocar un paro cívico indefinido.

Hoy vamos a demostrar que con los habitantes de Barrancabermeja no se juega, cumplan a la ciudad. Sí a la Modernización. @juanmanuelgalan pic.twitter.com/9QctJHiIvX — Dario Alcalde Bca (@desecheverry) 17 de mayo de 2017

De acuerdo con el mandatario, la situación social en Barranca es preocupante: el desempleo estaría en más del 23 por ciento y el sector inmobiliario habría invertido casi 300 mil millones de pesos, en cinco hoteles y en proyectos de vivienda de más de 4 mil apartamentos, ante la expectativa de unas obras que no se han realizado.



El Alcalde ha insistido que la exigencia de la modernización corresponde a una necesidad que nació en el seno de Ecopetrol en el 2011, cuando la Junta Directiva de la estatal petrolera le contó al país que había aprobado la inversión para el proyecto.



Sin embargo, llegó la crisis del petróleo y el problema de Reficar. "Entonces, lo dispuesto para Barrancabermeja terminó invertido en los sobrecostos de Cartagena. Y decidieron no modernizar”, dijo Dario Echeverri.



Si bien se reconoce que la empresa le ha hecho inversiones a la refinería, estas no estarían siendo suficientes, pues aseguran que se han destinado para los mantenimientos necesarios para su funcionamiento.



El Alcalde indicó que la actual planta, donde se procesan crudos que contienen un alto contenido de azufre y de ácido, no está dando los resultados que se requerirán en unos años para los nuevos planes ambientales.



Eduardo díaz, presidente del Comité de Gremios de Barranca, dijo que las diferentes organizaciones civiles y económicas del puerto petrolero constituyeron un Comité Cívico Popular para insistir en la modernización, porque “el Presidente Santos en dos oportunidades ha dicho que el proyecto va, pero Ecopetrol dice que no”.

Ecopetrol insiste en gran inversión en el puerto

Desde la estatal petrolera niegan que se esté pensando en chatarrizar la refinería en Barrancabermeja.



Ecopetrol infomró que en los últimos 8 años se invirtieron 4.290 millones de dólares en modernización de procesos, como la construcción de 7 nuevas unidades de hidrotratamiento para reducir el contenido de azufre, la ejecución de un Plan Maestro para la actualización de los sistemas de tratamiento de agua, aire y generación eléctrica.



“Hablar de eso demuestra desconocimiento de la situación real. Desde Barrancabermeja se abastece el 70 por ciento de los combustibles que necesita el país y se hacen todos los esfuerzos por cumplir con esa responsabilidad. La refinería es un activo estratégico de Ecopetrol como compañía integrada”, aseveró Orlando Díaz Montoya, gerente de la Refinería.



