Venezolanos cuestionaron la legitimidad de las elecciones en su país

Cientos de venezolanos, residentes en el oriente del país, se volcaron este domingo a las calles para cuestionar la legitimidad del resultado que se conozca tras las elecciones presidenciales celebradas este domingo en su país.

“Fuera Maduro, dictador. Esta votación es todo un fraude”. Esta era la consigna de un grupo de venezolanos que se concentró en el sector del malecón del río Pamplonita, en la ciudad de Cúcuta.



Al ritmo de música llanera, muy típica de su nación, estos manifestantes reconstruyeron con un sentimiento de rabia las escenas de desabastecimiento y de crisis económica que empujaron su decisión de buscar refugio en Colombia.



“La situación de mi país es muy grave y necesitamos un cambio. Lo único que pedimos es que se vaya Maduro y que estas elecciones se realicen con las garantías necesarias, con una oposición libre y con veedores internacionales. Es muy triste ver esos episodios de hambre, esos compatriotas que se mueren esperando las medicinas en los hospitales”, indicó Eduardo Espinel, integrante del colectivo llamado Venezolanos en Cúcuta.

Unos 300 venezolanos marcharon en Bucaramanga

Una movilización similar se desarrolló en las calles de la capital santandereana. Cerca de 300 venezolanos se congregaron en varios sectores residenciales de la ciudad para calificar de fraudulento este proceso electoral.



De acuerdo con voceros de esta protesta, una sensación de incertidumbre reina entre sus compatriotas residentes en el país, pues no saben si la violencia se podría recrudecer después del resultado de este domingo.



“Hoy no hay elecciones en mi país. Salimos a las calles a rechazar este evento, porque la gente vive con miedo y con hambre, y así no se puede forjar una democracia”, puntualizó Alba Pereira, líder de la comunidad de venezolanos en Bucaramanga.



