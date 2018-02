Vendedores de galería comercial dicen estar al borde de la quiebra

Los vendedores de ropa, calzado y productos no perecederos que fueron reubicados en octubre de 2016 en los módulos de la galería comercial del mercado público de Santa Marta aseguran que están al borde de la quiebra debido a las bajas ventas, por lo que algunos decidieron volver a ocupar el espacio público.



Un grupo de ellos protestó el pasado lunes frente a la Alcaldía para pedir soluciones. Reclaman mayor publicidad, señalización dentro y fuera de la galería comercial, más rutas de buses por esa zona y el pago de una compensación por los daños y perjuicios que aseguran han sufrido desde que fueron trasladados.

Fernando Naranjo, vocero de los vendedores, dijo que la reubicación fue un fracaso. “El sitio donde nos reubicaron es inviable económicamente, no circula personal y no es una zona comercial (…) Estamos endeudados en los bancos, los créditos personales, los proveedores no nos colocan mercancía. Quince meses llevamos ahí trabajando a pérdida”, expresó.



Amparo Tello, vendedora de ropa, dijo que desde que los reubicaron las ventas han caído en un ciento por ciento. “Yo tenía un puesto bien surtido en la calle 11 y ahora tengo tres trapitos. Tengo más deudas que mercancía. Como nosotros quedamos detrás del edificio del mercado, eso nos resta visibilidad. Nosotros nunca hemos tenido publicidad”, expresó.

Freddy Avendaño tenía una colmena de calzado en la calle 11, pero no fue reubicado. Ahora trabaja como auxiliar en un módulo de la galería comercial y dijo que allí están igual que en la calle porque les da el sol y les cae el agua cuando llueve, pero con la diferencia de que no venden.



“Lo que queremos es que arreglen estas instalaciones, que la cubierta sea completa - para que no entre el sol y el agua- y necesitamos publicidad. Además, necesitamos una inyección económica para nuestra labor comercial (...) Si esto no coge vida nos toca irnos para la calle porque no podemos dejarnos morir de hambre”, expresó Avendaño.



El secretario de Gobierno Distrital, Raúl Pacheco, dijo que el pasado 23 de enero se realizó una reunión con el alcalde Rafael Martínez y los vendedores del mercado público, tanto del nuevo edificio como de la galería comercial, en la que se expusieron los principales problemas que tiene esta zona y se acordaron 12 compromisos, entre ellos la instalación de publicidad y señalización exterior e interior en la galería comercial por parte de la concesión Amoblamiento Urbano, contratar un plan de mercadeo, revisar las rutas de transporte público y estructurar un plan de acción integral para recuperar el espacio público y controlar las ventas informales en las inmediaciones del edificio y la galería comercial.



Pacheco aclaró que a algunos vendedores les han vendido la idea de que tienen derecho a una compensación económica por la reubicación, pero la Alcaldía no está obligada a pagar ninguna compensación. No obstante, afirmó que él se comprometió a explorar con la Secretaría de Desarrollo Económico la posibilidad de entregarles algún tipo de estímulo económico o capital semilla.



El funcionario dijo que a mediados de febrero se hará una reunión de seguimiento a estos compromisos y la primera semana de marzo se realizará un nuevo encuentro entre el Alcalde y los vendedores del mercado.



