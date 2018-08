¿Qué opinan expertos sobre la posibilidad del fracking responsable?

La ministra de Minas y Energía, María Fernanda Suárez, indicó en una entrevista con EL TIEMPO que para haber fracking en Colombia se debe tener la “absoluta tranquilidad de que es responsable con el medioambiente”.



“Me tengo que sentar con el ministro de Ambiente y definir nuestro plan de acción. Esta es una decisión que tenemos que llevarle al presidente Duque después de haberla estudiado (…) El país debe conocer que si hacemos un desarrollo, las reservas de crudo pueden pasar de 7 a 15 años, y las de gas podrían pasar de 11 a 30 años”, agregó.

Consultamos a dos expertos sobre el tema para conocer por qué van en contra de esta medida.

“No hay certezas científicas de las consecuencias de la aplicación de esta técnica en Colombia. Tenemos los mismos pensamientos de los países que lo han prohibido". FACEBOOK

Robinson Mejía, del comité ambiental de Cajamarca (Tolima) y de la alianza Colombia libre de fracking, advierte que “es un error decir que el fracking se puede hacer de una manera que no afecte a los ecosistemas. Mientras que Francia y otros países están rechazando esta práctica, la ministra de manera incongruente plantea eso”.



“El argumento es que Colombia se va a quedar sin reserva, pero se les olvida que el país no es petrolero. No hay una congruencia y estamos por el camino que no es y más sin un estudio”, dijo.



“El fracking es una medida que no está reglamentada. No se habla de cuáles son los químicos que le echan al agua para poder ejercer la presión a estos pozos no convencionales. Estos químicos terminan en los pozos subterráneos de agua y no sabemos cómo se van a mitigar el fenómeno”, añadió.



Por su parte Luis Álvaro Pardo, director de la organización Colombia Punto Medio, indicó que las críticas contra el fracking en Colombia vienen de tiempo atrás y afirmó que “no hay certezas científicas de las consecuencias de la aplicación de esta técnica en Colombia. Tenemos los mismos pensamientos de los países que lo han prohibido. Los términos de referencia del Ministerio de Medio Ambiente para la aplicación de darlas no son convincentes porque nosotros no tenemos la misma geología de los países de donde se tomaron esas bases de referencia”.



“El fracking en Colombia no sería necesario. Necesitamos que Ecopetrol se concentre en la exploración de campos convencionales, necesitamos gas y que urgentemente el gobierno implemente medidas para acelerar la transición hacia las vías limpias y justas”, dijo Pardo.



