Proponen instalar peajes turísticos en las entradas a Santa Marta

El concejal de Santa Marta, Juan Carlos Palacio, propuso la instalación de peajes en las entradas a la capital del Magdalena durante las temporadas altas de turismo (Semana Santa, mitad de año, semana de receso escolar en octubre y fin de año), con el fin de recaudar recursos que serían reinvertidos en el mejoramiento de la oferta turística de la ciudad.



La iniciativa surge, según Palacio, luego de que el Concejo le dio facultades al alcalde Rafael Martínez para la reestructuración de la planta de personal del Distrito, que incluye la creación del Instituto de Turismo.

“La idea de los peajes es fortalecer el Instituto de Turismo para que tenga unos recursos adicionales para pagarles a unos profesionales que preparen a Santa Marta como un destino turístico permanente y no solo de temporada”, expresó.



Los peajes estarían ubicados, uno en el puente El Doctor y el otro en el sector de Palomino antes de entrar al Magdalena. Al pagar en dichos peajes a los conductores les entregarían guías turísticas de Santa Marta.



El Concejal dijo que en 2016 ingresaron unos 986.000 vehículos a Santa Marta. “Esos carros no le dejan absolutamente nada a la ciudad. Lo que hemos dicho es que en esas temporadas los carros que entren a Santa Marta con placa foránea paguen un peaje significativo, entre 1.000 y 3.000 pesos, algo parecido a la tasa aeroportuaria que se paga para entrar a San Andrés o el Amazonas”, agregó.



Los vehículos con placa de Santa Marta serían exonerados y los que ingresen a la ciudad con placas foráneas y permanezcan menos de cuatro horas no pagarían el peaje de salida.



Los dineros recaudados, según Palacio, podrían emplearse en realizar operativos de vigilancia y control en los restaurantes antes de las temporadas turísticas, tener agentes de tránsito 24 horas en la ciudad, sobre todo en los sitios donde se generan problemas de movilidad, y hacer operativos para controlar la invasión del espacio público.

El alcalde de Santa Marta, Rafael Martínez, le dijo a EL TIEMPO que no conoce los detalles técnicos de la propuesta, pero habría que revisarla porque puede ser una alternativa para contribuir con el financiamiento del Instituto de Turismo y darle una mejor atención a los turistas.



“La verdad hay que ser creativos y tratar de cranearnos e ingeniarnos algunas formas de sostener un instituto que lo que busca es fortalecer nuestra principal vocación económica que es el turismo. Nosotros no podemos pretender desarrollar la actividad turística en el Distrito con los pocos ingresos que están llegando a la Alcaldía”, dijo Martínez.



Agregó que si la propuesta de los peajes turísticos “no afecta y antes por el contrario nos puede sumar unos recursos para reinvertirlos en materia turística estaríamos dispuestos a apoyarla”.



