Padre del exgobernador de Córdoba estaría prófugo de la justicia

Desde el viernes pasado las autoridades buscan con fines de captura a Alejandro Lyons De la Espriella y a Sami Spath Storino, padre y amigo personal del exgobernador de Córdoba Alejandro Lyons Muskus, acusado del desfalco al departamento durante su administración.

Los dos supuestos escuderos de Lyons fueron cobijados con medida de aseguramiento en centro carcelario desde la semana anterior, luego de las audiencias de imputación de cargos en su contra por supuestamente haber participado en la trama de corrupción al interior de la Gobernación de Córdoba.



Alejandro Lyons De la Espriella, está acusado de enriquecimiento ilícito y lavado de activos tras haber servido de testaferro de su hijo para adquirir 12 propiedades por valor cercano a los $18.500 millones de pesos, provenientes de los manejos irregulares del erario, de acuerdo con la acusación en su contra.



Pese a que había asistido a todas las audiencias fallidas para imputarle los cargos, el pasado viernes 4 de mayo, cuando por fin se llevó a cabo la diligencia judicial, el acusado no se presentó y fue representado por su abogado, quien se mostró en desacuerdo con la orden de captura en contra de su cliente.



El Juez Segundo Penal con funciones de control de garantías decidió acoger la solicitud de la Fiscalía que consideró necesario recluirlo en la cárcel para evitar que interfiera en la investigación que aún continúa en su contra.



"Esta judicatura considera improcedentes las medidas no privativas y acoge la solicitud de medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento de reclusión en contra de Alejandro Eugenio Lyons De la Espriella. Como quiera que no se ha hecho presente a audiencia, el centro de servicios se ordenará se elabore y se imparta la orden de captura en su contra para que procedan con esta medida de aseguramiento", sentenció el Juez David Vélez.



Lyons insiste no haber adquirido dichas propiedades las cuales, según la Fiscalía fueron puestas a nombre de terceros y varias de ellas incautadas en los procesos de allanamiento que se adelantaron en Córdoba y Sucre recientemente.



Sin embargo, el mismo representante de Lyons, aseguró que su ahijado judicial prepara su entrega ante las autoridades pese a declararse inocente.



Entretanto, Sami Spath Storino, hombre de confianza de Lyons durante su mandato, aceptó los cargos por concierto para delinquir y cohecho tras haber sido el emisario que recibía y entregaba "tulas de dinero" de supuestos cómplices del exgobernador en la desviación de la plata destinada a pacientes con hemofilia.



En la audiencia judicial, Spath aseguró que no se lucró de esos recursos pero admitió que había ayudado recogiendo plata de contratistas que luego fue a parar a los bolsillos de Lyons.



Las confesiones que hizo el exgobernador Alejandro Lyons, sacaron a la luz pública el nombre de Sami Spath, de quien muchos, en los corrillos de la Gobernación de Córdoba conocían de su verdadero papel en la administración pese a que se mostraba como asesor de una empresa de seguros que 'pescaba' clientes entre los contratistas que debían tomar pólizas aseguradoras para los trámites de contratación.



El día de la audiencia de imputación de cargos, Sami Spath no se presentó al despacho judicial argumentando amenazas en su contra, por lo que asistió de manera virtual.



Sin embargo, el juez decidió enviarlo a la cárcel y ordenó su búsqueda de manera inmediata.



Su paradero hasta la fecha es incierto, pero al igual que el padre de Alejandro Lyons, se escuchan rumores de una posible entrega en los próximos días.



MONTERÍA.