Profesora en Bolívar ya había sido amenazada por el ‘clan del Golfo’

Con entereza y valentía, la profesora Magda Deyanira Ballestas Chivatá denunció ante la Sijín de la Policía en Bolívar las amenazas que recibió de un cabecilla del ‘clan del Golfo’ que siembra el terror en el Magdalena Medio y el sur de Bolívar.



Se trata de alias Carlos Mario, quien amenazó de muerte y expulsó del municipio de San Pablo, sur de Bolívar, a la profesora que tiene más de 32 años al servicio de la educación.

En un audio divulgado por las redes sociales, y que fue confirmado como veraz por la Gobernación de Bolívar y las autoridades militares, se escucha al delincuente amenazar de muerte a la educadora e intimidarla para que deje la región.

Deyanira Ballestas es oriunda de Bogotá, tiene 32 años de servicio como educadora y ya había dictado clases en el también conflictivo municipio de Santa Rosa del Sur.

“Señora Deyanira Ballestas, me da mucha pena, pero se tiene que ir, nosotros acá asesinamos a quien nos da la gana. ¿Me entendió?”.

Con palabras soeces, el delincuente amenaza a la docente por el enfoque de paz y resistencia a la violencia en sus cátedras, que dictaba hasta hace poco en la Institución Educativa de San Pablo.



Con entereza, la profesora le pide explicaciones al criminal por las amenazas. “¿El hecho de trabajar es malo? ¿El hecho de haber elevado la calidad de un centro educativo es malo?”, le dice al delincuente, pero este se muestra furioso.



“A mí no me interesa si usted ha sufrido o no la guerra, profesora, simplemente le iba a dar un comunicado, ahora simplemente se va de la región o queda declarada objetivo militar”.

Ya había sido amenazada

Según el gobernador de Bolívar, Dumek Turbay, no es la primera vez que la docente es amenazada por los violentos en la región y desde hace un año se han venido haciendo gestiones para trasladarla.



“Magda Deyanira Ballestas Chivatá laboró como rectora del Centro Educativo Buenavista, en zona rural de Santa Rosa del Sur, y por amenazas también tuvo que ser trasladada, en su momento, como docente de aula, a la Institución Educativa María Inmaculada, en la zona urbana de este mismo municipio”, dijo el gobernador.



“El martes se llevó a cabo el trámite para un convenio interadministrativo que permita su traslado a otra entidad territorial y protegerla, estando en otro municipio”, agregó el gobernador Turbay.El Ejército y la Unidad Nacional de Protección también le brindaron seguridad a la profesora para su salida de la región.

Las amenazas a la docente son un claro ejemplo del día a día de cientos de líderes campesinos y de derechos humanos que realizan sus labores en el sur de Bolívar en medio de un foco de violencia por la presencia del Eln y las bandas criminales que se disputan el territorio por la minería ilegal y el negocio de la coca.



Según la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode), que rechazó las amenazas a la profesora, en los últimos dos meses se han registrado en el país varios crímenes contra docentes.



“Holman Mamián, en Cauca; Evelia Atencia Pérez y Hernando Manjarrez Escudero, en La Guajira, y Delmayro Reyes González, en el Valle del Cauca, son los cuatro maestros asesinados en diferentes circunstancias en el transcurso del último mes”, señala Fecode.



El docente y líder sindical de Risaralda Leonardo Fabio Maldonado Naranjo fue víctima de un atentado contra su vida durante la primera semana del mes de junio.



“En Arauca, una camioneta donde se transportaban seis profesores fue impactada por disparos y uno de ellos terminó herido. Es un hecho conocido que situaciones como el microtráfico, las bandas criminales, la violencia regional y otros actores representan una amenaza constante para los docentes en las instituciones educativas del país. Una situación delicada a la cual están expuestos e indefensos”, agrega Fecode.

JOHN MONTAÑO

Corresponsal de EL TIEMPO

CARTAGENA

En Twitter: @PilotodeCometas