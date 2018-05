Profesor santandereano fue premiado en EE.UU. por enseñar español

Israel Fernando Herrera, nacido en Bucaramanga y egresado de la Licenciatura en Idiomas de la Universidad Industrial de Santander (UIS), fue reconocido en Estados Unidos con el premio ‘2018 National Spanish Teacher of the Year de nivel universitario’, por la Asociación Estadounidense de Profesores de Español y Portugués.

El docente, egresado de pregrado en 1998 y de la especialización en Pedagogía Informática en 2002, trabaja actualmente como profesor de español en la ‘Indiana University Bloomington’, de Indiana Estados Unidos.

Este reconocimiento será otorgado en la Conferencia del 100 aniversario de la ‘American Association of Teachers of Spanish and Portuguese (AATSP)’, que será en Salamanca, España, del 25 al 28 de junio próximo.



“Estoy orgulloso de que el trabajo por años en favor de los estudiantes, profesores y programas de español haya sido reconocido. Agradezco el apoyo de la Universidad de Indiana y todos los colegas y estudiantes que hicieron este premio posible. Me alegro de representar a la UIS, Bucaramanga y nuestro país, y darle a entender a mucha gente que nosotros no solo somos referencia para programas de drogas y violencia”, dijo Herrera.



El docente agregó que el premio representa lo que hacen los profes hispanos en las clases de español, cultura, literatura, cine y arte, etc. “Conozco muchos colegas que merecen este premio por todo lo que hacen para fomentar el aprendizaje de español en EE. UU.”.



Herrera, quien ha recibido 30 distinciones en norteamérica por su trabajo, cuenta con dos maestrías de las universidades de Iowa e Indiana, fue ganador de la beca Fulbright para enseñar español en Universidad Estatal de South Dakota, y desde el 2008 labora en la Universidad de Indiana.



Israel Fernando Herrera ha sido docente en EE. UU. por más de 15 años. Además de las clases en EE. UU. también enseña en Valencia y León (España).



BUCARAMANGA