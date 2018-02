Procuraduría pide confirmar pérdida de investidura a alcalde Gallo

08 de febrero 2018 , 09:29 a.m.

El proceso por pérdida de investidura contra el exconcejal y actual alcalde de Pereira, Juan Pablo Gallo Maya, se movió ayer. La Procuraduría General de la Nación solicitó al Consejo de Estado confirmar la sentencia en primera instancia proferida por el Tribunal Contencioso Administrativo de Risaralda.

El Ministerio Público remitió un concepto al Consejo de Estado en el cual explica que el exconcejal “tenía un interés directo, actual, particular y real constitutivo de conflicto de interés, que le impedía participar en la elección de Contralor Municipal( Iván Early Ruiz Guarín) y al votar en su favor, comprometió la función pública, la ecuanimidad, la ponderación y la defensa del interés general, que deben guiar el ejercicio de sus funciones como servidor público de elección popular”.



Gallo tenía en curso un proceso de responsabilidad fiscal en la Contraloría Municipal.

“Yo te elijo y tú me exoneras”, fue el “predicamento” que según el procurador delegado para la conciliación administrativa, Iván Darío Gómez, se usó en este caso.



Además, precisó que al no declararse impedido ante el cabildo municipal, el entonces concejal Gallo quedó inmerso en la causal de pérdida de investidura prevista en el numeral 1 del artículo 48 de la ley 617 de 2000.



Finalmente, la Procuraduría aseveró que los argumentos planteados por los defensores de Gallo “carecen de la fuerza suficiente” para conseguir la revocatoria de primera instancia.



Daniel Silva Orrego, uno de los demandantes, informó que el Consejo de Estado estaría profiriendo sentencia de segunda instancia en aproximadamente dos meses.

A finales de septiembre del año pasado, luego de que se conoció el fallo de primera instancia, el alcalde Gallo dijo que “daré la pelea hasta el final” y que sus abogados consideran que el “proceso tendrá hasta cinco etapas más”.

'Soy inocente'

En septiembre del año pasado, durante un emocionado discurso en el primer piso de la Alcaldía y acompañado por el gobernador de Risaralda, Sigifredo Salazar Osorio, los secretarios del despacho, la mayoría de los concejales del municipio, dirigentes gremiales y funcionarios de la administración, Gallo hizo en esa ocasión una férrea defensa de su inocencia.



“Nunca pasó por mi mente la idea de que al votar por contralor estaba haciendo algo incorrecto. Pues, con ello, ni me beneficiaba, ni me perjudicaba. Quiero recordarle a toda la ciudadanía que yo nunca fui el sujeto a investigar, que se equivocaron de persona”, enfatizó Gallo, quien fue elegido por el partido Liberal para el periodo 2016-2019 con 126.075 votos.



Agregó que “para el momento de las investigaciones, como con grandeza lo reconoció la Contraloría, yo no era la persona que debían investigar”.