La Procuraduría puso la lupa en el PAE del Quindío

Tras varios días de la suspensión del Programa de Alimentación Escolar (PAE) en 11 de los 12 municipios del Quindío, la Procuraduría regional del departamento inició una investigación disciplinaria por la situación que se ha presentado durante la implementación de este programa.

El procurador regional (e), Diego Trujillo, señaló que esa entidad puso la lupa en la actuación de funcionarios de la Gobernación del Quindío y específicamente de la Secretaría de Educación del Quindío. “Creemos que por más justificaciones que puedan tener por las resoluciones del Ministerio para que puedan hacer la contratación, la gran realidad es que los niños están aguantando hambre y se están yendo de los colegios, y para nosotros eso ya es motivo de una presunta falta disciplinaria por parte las personas encargadas de manejar eso”.



Agregó que “es increíble que hubo alimentación varios días y se presentaron los mismos problemas. A la Procuraduría le huele muy mal el manejo del PAE en el Quindío y eso se tiene que arreglar inmediatamente. Esto no puede estar generando no solo problemas en la alimentación de los niños que son las principales víctimas, sino que también de la gente que trabaja en esto como las manipuladoras”.



Mientras tanto, al menos 28.000 estudiantes de instituciones públicas en el departamento (menos Armenia) siguen sin alimentación escolar. El contrato que había comenzado el 21 de mayo fue suspendido hace 10 días por la Secretaría de Educación del Quindío, porque al parecer el operador Unión Temporal ‘Unidos por los niños del Quindío’ incumplió los requisitos.



El secretario de Educación del Quindío, Álvaro Arias, reiteró su posición tras interrumpir el programa y afirmó que el departamento tomó la decisión de suspenderlo “y era lo que teníamos que hacer, nosotros identificamos pastas de chocolate dañadas, comida en descomposición, frutas y verduras podridas y eso se estaba entregando a los niños”.



Añadió que “ya fue confirmada una rueda de negocios para seleccionar el nuevo operador el 20 junio y esperamos que empiece la operación (cuando se reinicien las clases), no vamos a aceptar a operadores que no cumplan con los requisitos, con tal de sostener el programa”.



El operador debía suministrar diariamente 11.126 raciones tipo almuerzo, además de 9.236 raciones de alimento tipo industrializado y 6.173 raciones de complemento alimentario preparado en sitio.



Por su parte la presidenta del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación (Suteq), Luisa Fernanda Ospina, aseguró que “consideramos inadmisible lo que está sucediendo con el PAE, un contrato de más de 8 mil millones de pesos, que además no hicieron esperar hasta el 21 de mayo para que entrara en operación y nos vendieron la idea que a través de la bolsa mercantil se iba a tener un contrato con el mejor operador y a escasos días se suspendió, las manipuladoras denunciaron que los alimentos se pudrieron después de la suspensión del PAE”.



Johana Vanegas, manipuladora del restaurante escolar de la institución Baudilio Montoya de Calarcá, contó que decenas de madres cabeza de hogar se quedaron sin empleo. “El operador nos dijo que esta situación tiene solución, pero el Gobernador ni nadie nos dio la cara el día que protestamos frente al edificio de la Gobernación. Es muy triste, somos muchas las manipuladoras que nos quedamos sin trabajo. La verdura se dañó y nos tocó botar las frutas y las verduras que se pudrieron”.