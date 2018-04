Procuraduría formuló cargos contra Alcalde de Bucaramanga

La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra Rodolfo Hernández Suárez, alcalde de Bucaramanga, en Santander, por presuntas irregularidades relacionadas con el nombramiento de un funcionario que no cumplía con los requisitos para ejercer el cargo.

Según el ente de control, al mandatario se le atribuye una posible incursión en prohibiciones al nombrar y permitir, presuntamente, que Manuel Francisco Azuero Figueroa, se posesionara en dos cargos para ejercer funciones en la administración municipal sin cumplir las exigencias para ninguno de ellos.

Asimismo, la Procuraduría formuló cargos contra Azuero Figueroa, quien se desempeñó como Profesional Universitario, entre el 12 de enero de 2016 y el 26 de julio del mismo año, y como asesor de la Alcaldía de Bucaramanga, entre el 27 de julio de 2016 y el 2 de marzo de 2017.



“Por presuntamente haber suministrado datos inexactos y documentación con contenidos que no correspondían a la experiencia exigida para ejercer los cargos señalados, y no haber acreditado que contaba con tarjeta profesional”, indicó la Procuraduría.

Manuel Francisco Azuero Figueroa acompaña al al alcalde en una visita a una obra. Foto: Jaime Moreno/ EL TIEMPO

Además, el Ministerio Público señaló que los funcionarios pudieron trasgredir los principios de moralidad y transparencia que deben cumplir los servidores del Estado.



Por su parte calificó al Alcalde de haber cometido una falta grave y la de Azuero Figueroa, como una falta gravísima a título de dolo, por la presunta entrega de certificados que no correspondían a experiencia profesional.



"Como todas las situaciones, no de este trabajo sino de mi vida, voy a dar la cara y a defender lo que corresponda. Yo lo que puedo decir a la ciudadanía bumanguesa y al Alcalde y al equipo bumangués que me han dado la confianza de estar sirviéndole a la ciudad es que cumplí con todos los requisitos que me pidió la Administración en ese momento", expresó Manuel Francisco Azuero.



BUCARAMANGA