Procuraduría abrió investigación por obras de valorización en Armenia 

La Procuraduría General de la Nación reveló que dio apertura a una indagación preliminar contra la exalcaldesa de Armenia y actual candidata al Senado por el partido Liberal, Luz Piedad Valencia Franco, por presuntas irregularidades en el proceso de licitación pública para el ajuste, diseño y construcción de vías en Armenia que fueron financiadas con recursos provenientes de la contribución de valorización.

Tras una denuncia sobre presuntos sobrecostos en las obras, la Procuraduría Segunda Delegada para la Contratación Estatal busca determinar la ocurrencia de una posible falta disciplinaria debido a que, presuntamente la suma de 80 mil millones de pesos, valor con el cual se adelantó el proceso licitatorio no se ajusta a la realidad de las obras.



La denuncia tiene que ver con el contrato 031 del segundo paquete de obras, donde se adjudicaron las vías Montecarlo Tramo II, Avenida de Occidente Tramo III, vía del Yulima (Cra 19 –Avenida Occidente Tramo III), vía la Colonia (Conexión Nogal carrera 11 entre calles 17N y 19N) y Avenida 19 Norte Tramo II (Carrera 14ª Avenida Centenario).



De estas obras, hasta ahora solo se terminó una y se ejecuta otra. Las demás fueron suspendidas por diversos motivos como la falta de permisos de la autoridad ambiental y la falta de recursos del municipio para pagarle al contratista.



“Es preciso resaltar que los hechos materia de queja fueron objeto de observación dentro del proceso de licitación, los cuales fueron estudiados y contestado de fondo por la administración municipal”, señaló Valencia a través de un comunicado de prensa.



Agregó que “sobre los mismos hechos, se presentó acción de tutela contra el municipio por el trámite de dicho proceso, la cual fue fallada a favor de la entidad territorial argumentando el juez que en el trámite precontractual se respetó el debido proceso”, dijo la exmandataria.

​

Por su parte el concejal de Armenia, Luis Guillermo Agudelo ya había denunciado los presuntos sobrecostos en las obras. “No me queda duda de que hay varias irregularidades, ese contrato se adjudicó el 23 de diciembre de 2015 y revisando el convenio para diseños y presupuestos es de junio de 2015 y pidieron una prórroga, es decir que a diciembre no tenían los diseños, ni tampoco presupuesto, y no entiende uno cómo hicieron para adjudicar las obras, por eso es que el presupuesto de 80 mil millones quedó mal hecho y la plata no alcanzó y solo se podrán hacer 3 obras”.



ARMENIA