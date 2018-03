Alcalde de Cúcuta, en la mira de las autoridades por evento de Petro

A través de su cuenta en Twitter, el procurador general de la Nación, Fernando Carrillo, anunció este lunes la apertura de una indagación preliminar contra el alcalde de Cúcuta, César Rojas, quien impidió a través de actos administrativos la manifestación en plaza pública del candidato presidencial Gustavo Petro, el pasado viernes 2 de marzo.

Sin ampliar detalles sobre esta diligencia judicial, el jefe del Ministerio Público ordenó el desplazamiento de una comisión a la capital nortesantandereana que permita verificar si el mandatario de los cucuteños incurrió en una actuación irregular por expedir el decreto 0174 del 21 de febrero de 2018, en el cual se prohibían eventos masivos en un radio de 200 metros del Palacio Municipal.



“Ante gravedad de hechos que se presentaron en Cúcuta durante la visita de Gustavo Petro abrimos indagación preliminar contra Alcalde y otros funcionarios. Del resultado analizaremos si se derivan responsabilidades disciplinarias por acción o por omisión”, explicó el Procurador en un trino.

Tras conocerse este anuncio, el funcionario aseguró que aunque no ha sido notificado por parte del ente de control estará presto a atender cualquier requerimiento disciplinario.



“Estamos esperando porque respetamos la institucionalidad y nos acogemos a cualquier decisión y prestar toda la correspondiente documentación para poder responderle a esas inquietudes (…) Nosotros lo que queríamos salvaguardar a todas las personas que acompañaban al doctor Petro. El espacio no tenía las suficientes condiciones de seguridad, por lo cual siempre planteamos que buscaran otro espacio”, indicó Rojas Ayala.



El pasado viernes, cientos de simpatizantes de la campaña Colombia Humana se concentraron en el Parque Santander, ubicado en pleno corazón de la ciudad fronteriza, pese a la negativa de la Alcaldía de Cúcuta por otorgar los permisos para el montaje del evento.

La manifestación política derivó en una fuerte gresca entre los seguidores y los detractores del exalcalde de Bogotá, quien no pudo arribar a este emblemático lugar por motivos de seguridad.



En medio de estos disturbios, un objeto contundente impactó una de las ventanas de los vehículos en el cual se movilizaba el dirigente de izquierda, situación que está siendo investigada por la Fiscalía. En la tarde de este lunes se tiene previsto el resultado de estas labores periciales que confirmarían si la agresión fue producto de un disparo.



En la intervención de la Fuerza Pública para atenuar las grescas, la Policía adelantó la captura de tres personas que fueron sorprendidos alentando los desmanes.



