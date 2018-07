El proceso de restitución de tierras colombiano inspira a otros países

11 de julio 2018 , 09:39 a.m.

“La comunidad internacional se verá complacida con que el gobierno entrante de Colombia siga adelante con el programa de Restitución de Tierras y lo fortalezca. Tienen un programa bien planificado, con unas bases técnica, sólidas y experiencia”, dice el experto canadiense Jon Unruh, quien estuvo en el país como invitado al ‘Congreso Internacional de Experiencias en Restitución de Tierras y su aporte a Las Paz’ y habló en entrevista con EL TIEMPO.

Jon Unruh es profesor en el Departamento de Geografía de la Universidad McGill, en Montreal, Canadá, y suma más de 25 años de experiencia en la implementación investigaciones y políticas sobre tierras y propiedad en tiempos de guerra en Medio Oriente, América latina, África y Asia.

¿Qué tan valorado es por la comunidad internacional el Programa de Restitución de Tierras colombiano?



El proceso colombiano de restitución de tierras a inspirado a otras naciones como Sri Lanka, Irak y Siria; pero no solo eso, el trasfondo jurídico que se la ha inyectado, en la justicia transicional es muy admirado, pues inició antes de la firma de la paz con las Farc, y que la guerra culminara, eso es clave. Otra ventaja es la aceptación y manejo a la informalidad, pues mucha gente no tiene títulos, y Colombia le ha dado mucha importancia al manejo de la informalidad para que indígenas, campesinos y afros que no tienen documentos puedan reclamar.



¿Qué defectos y carencias le ve al programa de restitución de tierras en Colombia?



Ha sido inflexible en algunos casos, y hay problemas que se podían prever. Un buen programa de restitución de tierras debe ser flexible y generar nuevas alternativas… afrontar los problemas a medida que emergen como la inseguridad en algunos territorios o invasiones de tierras por terceras personas. Los programas de restitución de tierras son largos, tediosos e inusuales; continuamente hay que llevar a cabo nuevas acciones y tienen que ser resilientes.

En Colombia, para los indígenas el territorio está relacionado con lo sagrado, para las comunidades afro es la reivindicación ancestral y para el campesino es la productividad. ¿Cómo debe le próximo gobierno manejar esas diferencias?



Debe establecer un punto de vista metodológico para delimitar linderos: para un campesino deberán establecerse ser parcelas productivas, para las negritudes escenarios comunitarios, y para los indígenas establecer fronteras territoriales, por ejemplo. Conocer éstas distintas visones de la tierra es clave en los programas de Restitución de Tierras; es una manera de integrar los derechos de todos.



Jurídicamente, ¿cómo se debe manejar la diversidad cultural y étnica de los reclamantes de tierras?



Hay que realizar extensiones de la ley, hay que agrupar casos para y ejecutar decisiones colectivas cobijados por sólidas decisiones jurídicas; por ejemplo separar los casos por posición geográficas. Hay que agrupar los reclamantes por categorías, en vez de llevar a cabo decisiones individuales para cada caso.

¿Cómo debe el próximo gobierno combatir la corrupción y la politización en temas de restitución de tierras?



Hay varias fórmulas que ayudan a combatir a los corruptos: se deben publicar de forma amplia los derechos de la gente a la tierra y a la restitución del territorio, esto hay que hacerlo muy especialmente en las zonas amenazadas por los corruptos y los violentos.



Los procesos de restitución de tierras tienen que ser transparentes y en las entregas tienen que estar presentes todos los actores: medios de comunicación, comunidades, veedores, entidades (…). La corrupción se alimenta de la desinformación, cuando le proveemos a la gente la información correcta le estamos poniendo un palo a la rueda de la corrupción.

También hay que seleccionar a un actor político importante que haya incurrido en actos de corrupción (como ese magistrado que usted menciona) y ponerlo como ejemplo para que la gente y los dirigentes sepan lo que no se debe hacer… cuando un actor colapsa y se le denuncia esto sirve como factor disuasivo para que otros que quieran hacer lo mismo, no lo hagan.



¿Cómo combatir a los enemigos poderosos de la restitución de tierras, esos que la rechazan desde los estrados judiciales?



Claro, también hay que combatir la falta de disposición política hacia la restitución con líderes politizados, y muchas veces políticos que informan mal y desinformación con fines políticos y privados. Por ello la información imparcial y veraz es fundamental en estos procesos.



¿Qué mensaje le envía a los críticos y detractores de este tipo de programas?



“El proceso ha recibido algunas críticas injustas pues este tipo de programas es amplio, lento y tiene muchos actores, en un sistema complicado que requiere tiempo; pero la imagen en general que nos llevamos los expertos invitados a este encuentro, en general, es que todo parece moverse en la dirección indicada y es un proceso al que hay que darle tiempo. En este tipo de procesos hay conflictos sociales… la gente tiene que ganar confianza”.





JOHN MONTAÑO

CARTAGENA

En Twitter: @PilotodeCometas