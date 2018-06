Por problemas de titulación cerrarían varios  colegios en Santa Marta

Desde el Concejo de Santa Marta hubo un llamado de alerta a la Alcaldía por el lío jurídico que enfrentan varios colegios públicos, al no poseer el título del predio donde se encuentran construidos.

El presidente del Concejo, Jorge Yesid Ospino, advirtió que de no resolverse la legalización de las propiedades en favor de las instituciones, miles de niños y jóvenes estudiantes se quedarían sin un lugar donde recibir sus clases.



La anterior afirmación la sustenta en que actualmente los terrenos donde están construidos los colegios pertenecen a particulares, quienes ya adelantan el proceso legal de reclamación y podría darse un fallo que afectaría el normal desarrollo del cronograma académico.



“Cada vez la situación se pone más compleja y no se le está prestando la atención debida por parte de la Alcaldía, esperamos que reaccione y se haga una gestión correcta para no perjudicar a nuestros estudiantes”, señaló el coadministrador.



Precisamente para abordar esta problemática, el Concejo de Santa Marta citará a la Secretaría de Planeación, con el fin de que se planteen las propuestas de solución y las acciones en general que se vienen liderando para blindar la red educativa distrital.



“Cualquier día los jóvenes puede que lleguen a recibir sus clases y no puedan hacerlo porque la propiedad del colegio ahora pertenece a un particular, esto ocasionará no solo una afectación presupuestal al Distrito sino un perjuicio muy grande a la educación pública”, agregó.



Entre las instituciones en riesgo de perder el terreno donde funcionan se encuentran Aeromar, 11 de Noviembre, Jaqueline Kennedy y Bonda, entre otras, allí la preocupación es inminente entre rectores, docentes y padres de familias. Todos se encuentran a la espera de una solución por parte del ente territorial encargado de la red educativa.



En el peor de los escenarios, los reclamantes adquirían el derecho sobre el terreno y tendrán la potestad de exigir el traslado de los colegios que funcionan allí de manera irregular, en este caso, no habría manera de seguir con el calendario escolar y las clases deberían suspenderse hasta tanto la Alcaldía llegue a un acuerdo o disponga de otros escenarios para atender a la población estudiantil.

ROGER URIELES

ESPECIAL PARA EL TIEMPO

SANTA MARTA