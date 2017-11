Los traspiés a la consulta minera en el municipio de Córdoba (Quindío)

En el municipio de Córdoba (Quindío) ya comenzó la cuenta regresiva para la consulta popular minera, que, según el calendario electoral, sería el próximo 3 de diciembre. Sin embargo, la localidad, que cuenta con unos 6 mil habitantes, está en vilo, pues a menos de 20 días no sabe si podrá salir a las urnas.



Uno de los principales reveses que ha tenido la consulta es la falta de recursos. Como era de esperarse, según los promotores de la misma, y como sucedió en Granada (Meta), la Registraduría también le solicitó al mandatario local, Guillermo Andrés Valencia, que suspenda provisionalmente la jornada electoral pues no cuenta con los recursos para llevarla a cabo.

Pese a esto, el mandatario local le ha informado a la Registraduría que el municipio financiará la consulta. No obstante, la entidad le respondió que no existe un precedente de esto en el país, por lo que no podrán celebrar un convenio entre la Regitraduría y el ente territorial para llevar a cabo la jornada.



“Así yo quiera financiarla, la Registraduría dice que no existe fundamento jurídico para hacerlo. Si me informan que sí puedo hacerlo, ya no podré, porque desde el 11 de noviembre estoy en Ley de garantías y no puedo suscribir contratos ni convenios, ni nada”, le explicó el alcalde a EL TIEMPO.



Pero además, a la jornada le salió otro obstáculo. Se trata de una acción de tutela que interpuso el Ministerio de Minas y Energía ante el Consejo de Estado en contra del Tribunal Administrativo del Quindío, objetando la violación del derecho al trabajo de los mineros artesanales de metales, pese a que en el municipio aseguran que no existen este tipo de mineros.



“Esto ya es una política de Estado. El Gobierno está atacando por todos los medios las consultas populares que se quieren realizar en el país", señaló el abogado Carlos Gómez, vocero de la campaña por el ‘No’.



Y agregó que "el desespero al que llegaron es tal que ahora defienden el derecho al trabajo de los mineros artesanales, los mismos que han perseguido y que incluso han metido a la cárcel. Es el sinsentido del Ministerio”.

Para el alcalde, la única solución es que el Ministerio de Hacienda financie la consulta, como lo hizo con al menos otras siete que se han realizado este año en el país. “El único recurso que me queda es una tutela para que un juez le ordene al Ministerio de Hacienda que ponga los recursos”, dijo Valencia.



Según sus cálculos, la consulta no constaría más de 24 millones de pesos, pues la población es pequeña y tan solo instalarían cuatro puestos de votación.



Pese a los tropiezos, los más de 6.000 habitantes del municipio quieren salir a votar y los promotores de la campaña por el ‘No’ siguen socializando la pregunta declarada constitucional hace unos meses por el Tribunal del Quindío. ¿Está usted de acuerdo, sí o no, con que en el municipio de Córdoba, Quindío, se desarrollen proyectos y actividades de minería de metales?.



Los afiches que invitan a la consulta del próximo 3 de diciembre se encuentran por todas las calles del poblado. En las puertas de las viviendas también hay adhesivos relacionados con la minería.

Para María Alejandra Gómez Martínez, habitante del municipio, “todo el pueblo sabe de la consulta, es para impedir la extracción de minerales. Aquí nunca se ha visto la explotación minera, la mayoría de la gente está a favor del 'No' en la consulta, aquí vivimos en paz y es muy agradable. Permitir la entrada de este tipo de proyectos cambiaría totalmente al pueblo”.



Otra de las habitantes, Luz Fanny Olarte, también señaló que “voy a salir a votar el 3 de diciembre para evitar a toda costa que la minería llegue al pueblo”.

Esta consulta sería la segunda del Eje Cafetero, luego de que el pasado 9 de julio, el 97,76 de los habitantes de Pijao le dijo ‘No’ a la minería durante una consulta popular contra los proyectos mineros.



